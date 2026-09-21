La retransmisión televisiva del derbi de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, a cargo de la realización oficial de la patronal futbolística, evitó enseñar el mensaje de apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta desplegado en las gradas del Estadio Cívitas Metropolitano. Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, los aficionados situados en la zona del fondo sur mostraron una pancarta en la que se leía la consigna «Ceuta es España, ni se arruga ni se tapa». La acción de la grada no contó con cobertura en las imágenes distribuidas para la emisión en los hogares, omitiendo el enfoque hacia la zona donde se exhibía el lienzo.

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El episodio tuvo lugar en el minuto 15 del partido que enfrentaba a las dos entidades madrileñas. Pese a que el derbi destaca por ser uno de los compromisos de mayor repercusión y visibilidad del campeonato a nivel mundial, la realización de LaLiga no dirigió las cámaras hacia la grada del fondo sur en ningún momento mientras permaneció expuesto el lema. La iniciativa fue presenciada en directo de forma exclusiva por los más de 70.000 espectadores que abarrotaban el recinto deportivo, quienes secundaron de forma unánime el reconocimiento expresado hacia la ciudad española.

Reiteración en la política de realización televisiva

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La omisión de este tipo de mensajes de apoyo en la emisión oficial de los partidos constituye un antecedente repetido en las retransmisiones bajo la responsabilidad de LaLiga. Previamente a la celebración del derbi capitalino, la realización de los encuentros ya había evitado mostrar manifestaciones de respaldo a la Ciudad Autónoma en otras citas de la competición, citándose concretamente lo sucedido durante un choque de Segunda División disputado entre el Andorra y el Ceuta.

Mientras que la patronal futbolística ha promovido en multitud de ocasiones el lanzamiento de mensajes vinculados a diversas causas a través de sus canales oficiales, la exhibición de textos dirigidos a apoyar a Ceuta no ha figurado en las imágenes de la retransmisión. La pancarta mostrada por la afición rojiblanca buscaba rendir homenaje a la ciudad y recordar la importancia de no olvidar su situación actual, logrando que por unos instantes las aficiones del Atlético de Madrid y del Real Madrid coincidieran en la repulsa a la falta de visibilidad en pantalla. No obstante, el mensaje emitido desde el fondo sur únicamente pudo ser observado por los asistentes presentes en el interior del coliseo colchonero.