La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.377 días desde el inicio de la invasión de Rusia, un conflicto que ha traído numerosas consecuencias humanitarias y políticas en la región y más allá.

En un contexto de tensiones crecientes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que la reciente reunión con el presidente ruso Vladimir Putin fue «muy buena». Según Trump, dicha cumbre ha abierto la puerta a la posibilidad de un final negociado para la guerra.

Por otro lado, Ucrania desmintió cualquier vinculación con recientes ataques a buques rusos en el Mar Negro. Los funcionarios ucranianos enfatizaron que no están involucrados en operaciones de ataque contra la flota rusa en esa área, a pesar de las acusaciones que han surgido.

La Comisión Europea ha indicado que las sanciones impuestas contra Rusia podrían ser prorrogadas, lo que evidencia el compromiso de la comunidad internacional para ejercitar presión sobre Moscú. Estas sanciones han sido clave en los intentos por reducir la capacidad militar rusa y limitar sus operaciones en Ucrania.

En el plano militar, Kiev reportó haber alcanzado una infraestructura petrolera en la región rusa de Tambov, lo que podría tener implicaciones significativas para las operaciones energéticas rusas. Esto marca un cambio en la dinámica del conflicto, donde tanto Ucrania como Rusia buscan debilitar las capacidades del otro.

La Asamblea General de la ONU ha exigido a Rusia que devuelva a los niños ucranianos que han sido trasladados a su territorio de forma forzada. La ministra adjunta de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, denunció que estos menores están siendo vistos como «trofeos de guerra» y al menos 20.000 han sido deportados a Rusia.

A pesar de que la resolución de la ONU no es vinculante, sí refleja un amplio apoyo internacional frente a las violaciones de derechos humanos que se han denunciado durante el conflicto. La presión diplomática sobre Rusia se intensifica y la comunidad internacional busca hacer que el Kremlin rinda cuentas.

En cuanto a la diplomacia, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reunirá con el negociador ucraniano Roustem Oumerov en Florida. Este encuentro se produce tras el diálogo mantenido en Moscú y se espera que aborde las posibilidades de un arreglo pacífico.

La guerra en Ucrania sigue siendo un tema candente y crítico en la política internacional. Con cada día que pasa, surge la necesidad de encontrar una solución que ponga fin a las hostilidades y traiga una paz duradera a la región.