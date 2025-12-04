La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios obliga a los comercios a ofrecer alternativas de pago, aunque un establecimiento sí puede exigir el efectivo para importes inferiores a 30 euros si lo avisa previamente.

La inminente llegada del euro digital (prevista para 2029) ha reavivado el debate sobre el futuro del pago en efectivo en España. Mientras muchos comercios optan por la comodidad digital, un número creciente de establecimientos está optando por rehusar el pago con tarjeta y solo aceptar metálico.

Ante esta situación, es crucial conocer lo que establece la ley para el consumidor.

¿Te pueden obligar a pagar solo en efectivo?

La respuesta concisa es no. El consumidor siempre tiene derecho a pagar en efectivo y el comerciante no puede negarse a aceptar el cobro en metálico.

Sin embargo, esta norma tiene matices importantes regulados por el Real Decreto-ley 19/2018 y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:

Condición Requisito Legal Implicación Pago Inferior a 30 € El establecimiento sí puede exigir el pago solo en efectivo. El comercio debe informar de forma previa (mediante un cartel visible) de esta decisión. Pago Superior a 30 € El establecimiento debe ofrecer una alternativa de pago. Se tiene que poder pagar con tarjeta, Bizum o transferencia. Pago Superior a 1.000 € El pago debe hacerse de forma obligatoria con tarjeta o transferencia. Esta norma solo aplica cuando una de las partes (comprador o vendedor) es un empresario o profesional.

La obligación de cobrar con tarjeta

Según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los comercios deben ofrecer a los consumidores medios de pago accesibles, y esto incluye, generalmente, la opción de tarjeta de crédito.

No obstante, la ley no obliga al establecimiento a disponer de datáfono si ha comunicado previamente a los usuarios (por ejemplo, con un cartel) que no acepta este medio de pago. Si la información se ofrece de forma previa y clara, el comercio es libre de no cobrar con tarjeta, excepto para pagos superiores a 30 € donde debe ofrecer otra alternativa.

El futuro del Euro Digital

Mientras tanto, el Banco Central Europeo (BCE) sigue adelante con los planes del euro digital, una moneda virtual que se almacenaría en una cuenta bancaria o intermediario público. El BCE asegura que esta moneda permitirá pagar con o sin conexión a internet, a través del teléfono o tarjeta, y que estará disponible para 2029.