La climatología será variable, con cielos despejados al amanecer que darán paso a nubosidad creciente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 19 °C.

La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este jueves, 4 de diciembre, en Ceuta contempla una jornada de tiempo variable que culminará con precipitaciones.

Evolución del cielo y precipitaciones

La madrugada y el amanecer comenzarán con cielos despejados o con pocas nubes, anticipando un inicio de día tranquilo.

Mañana (a partir de 06:00 h): El panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad, con presencia de intervalos nubosos .

El panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad, con presencia de . Tarde (a partir de 18:00 h): La nubosidad irá «a más», momento en el que comenzarán las lluvias.

En cuanto a las tormentas, no se esperan durante la primera mitad del día, aunque la AEMET indica «ciertas posibilidades» de que aparezcan en la segunda franja de la jornada.

Temperaturas y viento

Las temperaturas serán suaves para esta época del año, aunque con un ligero aumento en la máxima:

Máxima: Aumentará hasta los 19 °C (prevista alrededor de las 17:00 horas).

Aumentará hasta los (prevista alrededor de las 17:00 horas). Mínima: Rondará los 12 °C , una cifra muy cercana a los 11 °C registrados el miércoles.

Rondará los , una cifra muy cercana a los 11 °C registrados el miércoles. Temperaturas Intermedias: Al inicio del día, el termómetro marcará entre 13-14 °C, ascendiendo hasta unos 17 °C durante la tarde, antes de bajar a 15-16 °C por la noche.

Al inicio del día, el termómetro marcará entre 13-14 °C, ascendiendo hasta unos 17 °C durante la tarde, antes de bajar a 15-16 °C por la noche. Viento: Se experimentarán ligeras brisas de dirección oeste.

El ambiente se presenta ideal para actividades al aire libre durante la mañana y el mediodía, gracias al clima templado y los cielos relativamente claros, pero se recomienda precaución y llevar paraguas para el final de la tarde.