Hoy, 4 de diciembre, varios frentes atmosfericos atraviesan España generando un clima predominantemente nublado y lluvioso.

Según la AEMET, se espera una jornada muy lluviosa en gran parte de la península Ibérica y las Islas Baleares, con precipitaciones que alcanzarán su mayor intensidad en Galicia, el Pirineo y la costa cantábrica.

Las condiciones meteorológicas en la zona cantábrica han llevado a que la Agencia de Meteorología emita un aviso naranja debido a la posible presencia de tormentas y granizo, lo que podría complicar la situación durante la jornada.

En cuanto a las nevadas, se anticipa que nevará en las montañas del norte peninsular a cotas que varían entre los 1.300 y 1.500 metros, lo que podría traducirse en acumulaciones significativas de nieve.

Para las montañas del cuadrante nordeste, las nevadas se esperan a partir de los 1.000 metros, mientras que en el sureste las altitudes podrían alcanzar hasta 1.800 metros.

Además de las lluvias y las nevadas, el viento jugará un papel importante, con rachas especialmente intensas en los litorales de Cantabria y Vizcaya que podrían superar los 90 kilómetros por hora, afectando severamente la movilidad y la seguridad en estas áreas.

En Canarias, por otro lado, la previsión del tiempo también apunta a cielos nubosos, aunque las precipitaciones serán más escasas y las temperaturas se mantendrán bastante agradables para esta época del año.

A pesar de las condiciones adversas en gran parte del territorio, se prevé que las temperaturas máximas suban en el sur de la península, mientras que el norte experimentará un leve descenso.