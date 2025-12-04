La Reunión de Alto Nivel (RAN) en Madrid busca profundizar la cooperación bilateral, pero se celebra con opacidad informativa, sin declaraciones públicas de Sánchez ni de Ajanuch, y con el boicot de los socios de coalición por el giro en el Sáhara.

Los gobiernos de España y Marruecos se reúnen este jueves en Madrid para celebrar la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN), un encuentro que el Gobierno de Pedro Sánchez ha organizado con un marcado perfil bajo y una notable falta de transparencia.

La cumbre, cuyo objetivo es profundizar la estrecha dinámica de cooperación bilateral iniciada tras el respaldo de Sánchez al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, no contará con ningún tipo de declaraciones públicas por parte del presidente español ni del primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch. Tampoco habrá una rueda de prensa final para exponer los acuerdos, a diferencia de la RAN celebrada en Rabat en febrero de 2023.

Boicot de Sumar y ausencias ministeriales

Un aspecto que se repite de la anterior cita es la ausencia de los socios de coalición. Ningún ministro perteneciente a Sumar estará presente en la cumbre, lo que subraya el claro rechazo de esta formación a la postura adoptada unilateralmente por el presidente sobre el Sáhara.

La delegación del Gobierno que asistirá a la RAN estará formada exclusivamente por miembros del PSOE, incluyendo:

Sara Aagesen (viceministra tercera para la Transición Ecológica).

(viceministra tercera para la Transición Ecológica). José Manuel Albares (ministro de Exteriores).

(ministro de Exteriores). Pilar Alegría (ministra de Educación).

(ministra de Educación). Elma Saiz (ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

(ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Luis Planas (ministro de Agricultura).

(ministro de Agricultura). Óscar Puente (ministro de Transportes).

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ausentará por estar de viaje fuera de España, siendo sustituido por la secretaria de Estado de Comercio y Empresa.

La cumbre viene precedida por un foro empresarial organizado este miércoles por la CEOE, al que solo acudieron Ajanuch, Planas y Puente, sin la presencia de Pedro Sánchez.