La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre él, según han informado fuentes de la investigación.

Los cuerpos de la mujer y su hija fueron hallados este martes en su vivienda con signos de violencia. La mujer, nacida en 1977, estaba registrada en el sistema VioGén y recientemente había recibido una valoración de riesgo medio. Su exmarido, de nacionalidad argelina, tenía vigente una orden de alejamiento de 300 metros hasta 2027.

Fuentes municipales señalaron que las víctimas pertenecían a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias del crimen, mientras se sigue recabando información sobre los hechos.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, anunció que se decretarán tres días de luto oficial y que hoy se realizará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Minguet se mostró «afligido» y «emocionado» por la tragedia que ha conmocionado a la comunidad local.