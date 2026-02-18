Los partidos situados a la izquierda del PSOE han organizado esta semana dos actos distintos para debatir sobre la unidad del espacio electoral progresista, aunque los participantes y las formaciones convocadas no coinciden.

Actos programados

El primer acto se celebra este miércoles y contará con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, y Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña. Las entradas para este acto se agotaron, y también participará la analista política Sarah Santaolalla.

El segundo encuentro tendrá lugar el sábado e involucra a los partidos que conforman Movimiento Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y los Comunes, todos con representación en el Gobierno de coalición. Este evento se centra en consolidar la plataforma de izquierdas y buscar un liderazgo consensuado.

Protagonistas y posiciones

Gabriel Rufián (ERC): Propone un frente «plurinacional» para unir fuerzas soberanistas y de izquierda frente a PP y Vox. Su idea no cuenta con apoyo de su propio partido en Barcelona ni de formaciones como EH Bildu y BNG.

Propone un frente «plurinacional» para unir fuerzas soberanistas y de izquierda frente a PP y Vox. Su idea no cuenta con apoyo de su propio partido en Barcelona ni de formaciones como EH Bildu y BNG. Emilio Delgado (Más Madrid): Diputado poco conocido fuera de Madrid, ex Podemos junto a Íñigo Errejón. Ha mostrado interés en liderar la candidatura autonómica frente a la ministra de Sanidad, Mónica García.

Diputado poco conocido fuera de Madrid, ex Podemos junto a Íñigo Errejón. Ha mostrado interés en liderar la candidatura autonómica frente a la ministra de Sanidad, Mónica García. Podemos: Liderado por Ione Belarra , no participará en ninguno de los actos, tras su salida del grupo parlamentario Sumar y diferencias con Yolanda Díaz.

Liderado por , no participará en ninguno de los actos, tras su salida del grupo parlamentario Sumar y diferencias con Yolanda Díaz. Izquierda Unida (IU): Coordinada por Antonio Maíllo , apuesta por una amplia alianza electoral. Su representante en el Gobierno es Sira Rego .

Coordinada por , apuesta por una amplia alianza electoral. Su representante en el Gobierno es . Movimiento Sumar: Partido más joven, fundado por Yolanda Díaz , actualmente dirigido por Lara Hernández. Su portavoz en el Congreso es el ministro de Cultura Ernest Urtasun , y también incluye al titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Partido más joven, fundado por , actualmente dirigido por Lara Hernández. Su portavoz en el Congreso es el ministro de Cultura , y también incluye al titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Más Madrid: Plataforma consolidada en la Comunidad de Madrid, con figuras clave como la ministra de Sanidad, Mónica García .

Plataforma consolidada en la Comunidad de Madrid, con figuras clave como la ministra de Sanidad, . Comunes: Con raíces en Cataluña y vinculados a Ada Colau, tienen siete representantes en Sumar, siendo Ernest Urtasun su figura en el Gobierno y portavoz parlamentario.

Con raíces en Cataluña y vinculados a Ada Colau, tienen siete representantes en Sumar, siendo su figura en el Gobierno y portavoz parlamentario. Compromís, Chunta y Més per Mallorca: Formaciones regionales de Valencia, Aragón y Mallorca, respectivamente, que participaron en Sumar en 2023. Compromís asistirá a ambos actos, mientras que Chunta y Més no tienen prevista participación.

Estos eventos reflejan las diferencias estratégicas y la diversidad de intereses dentro del espacio a la izquierda del PSOE, que busca ahora formas de coordinarse ante el avance de la ultraderecha y consolidar su presencia electoral.