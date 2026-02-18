El líder de Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se reunirá este miércoles con los diputados de su grupo en el Congreso en un clima tenso, marcado por divisiones internas a raíz de los últimos movimientos del portavoz Gabriel Rufián. Rufián ha planteado la creación de un frente de izquierdas para frenar a los partidos de derechas, una iniciativa que no ha sido consensuada con la cúpula del partido.

La visita de Junqueras a Madrid, donde permanecerá dos días, coincide con un acto de Rufián junto al portavoz adjunto de Emilio Delgado en la Asamblea madrileña, en el que expondrá su propuesta para aglutinar a la izquierda soberanista. Las entradas para ese acto se han agotado.

Según fuentes de ERC, los diputados no cuestionan que Rufián abra un debate político sobre opciones electorales, pero sí han mostrado su descontento por hacerlo de manera unilateral, sin contar con el resto del grupo parlamentario. El malestar interno, que afecta a los siete diputados de ERC en el Congreso, viene de meses atrás por la percepción de que Rufián toma decisiones sin coordinación con sus compañeros.

Además, la iniciativa para frenar al Partido Popular (PP) y Vox no ha recibido apoyo dentro del propio ERC ni entre los partidos a los que se dirige, como EH Bildu o BNG.

La reunión de Junqueras, prevista a partir de las once de la mañana en el Congreso, busca precisamente abordar estas tensiones y reafirmar la coordinación del grupo frente a las próximas decisiones políticas.