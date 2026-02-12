Un hombre de unos 50 años ha sido detenido en Murcia como presunto autor de delitos de violencia de género y detención ilegal tras ser acusado de mantener encerrada y agredir durante casi dos años a su pareja, que logró escapar del domicilio donde permanecía retenida. La desaparición de la mujer había sido denunciada por su familia en abril de 2024.

Fuentes de la Policía Nacional han informado este jueves de que la detención se produjo en la tarde del miércoles, después de que la víctima consiguiera huir de la vivienda situada en la pedanía murciana de San José de la Vega, donde, según la investigación, había permanecido retenida todo este tiempo.

La mujer, de 38 años y nacionalidad marroquí, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo compatibles con las agresiones que habría sufrido durante meses.

Además de su pareja sentimental, de nacionalidad española, han sido arrestados otros tres hombres como presuntos autores de un delito de encubrimiento, ya que, al parecer, conocían la situación y no la denunciaron.

Los cuatro detenidos permanecen desde ayer en dependencias policiales y está previsto que sean puestos a disposición judicial mañana viernes, según las mismas fuentes.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha señalado a preguntas de los periodistas que la investigación continúa abierta y ha confirmado que la víctima figuraba oficialmente como desaparecida desde hacía casi dos años. Asimismo, ha evitado ofrecer más detalles sobre el caso por su «sensibilidad y complejidad».