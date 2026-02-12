La organización ultraderechista Núcleo Nacional, vigilada por las fuerzas de seguridad por su actividad en manifestaciones contra el PSOE y la difusión de mensajes de odio en redes sociales, se ha registrado oficialmente como partido político bajo el nombre Noviembre Nacional.

El registro, inscrito el pasado 10 de febrero, mantiene el mismo logo de Núcleo Nacional y tiene su sede en Valladolid. Enrique Lemus figura como presidente del nuevo partido, que declara un ámbito de actuación nacional. La organización celebró su inscripción en su perfil de X con el mensaje: «Vamos con todo. Ahora sí que sí».

Núcleo Nacional ha sido protagonista de diversas protestas en Madrid, incluyendo concentraciones frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz y frente a centros de acogida de menores tutelados, en las que se han coreado himnos fascistas y se han proferido insultos al presidente del Gobierno. Algunos de estos actos derivaron en detenciones.

En abril de 2025, la Guardia Civil abrió una investigación tras la difusión de un vídeo en el que se instaba a una «defensa activa» de las calles y a «una lucha conjunta contra la invasión», que fue remitido a un juzgado de Valladolid por contener presuntos mensajes de odio. Más recientemente, el 28 de enero, cuatro jóvenes vinculados a la organización fueron detenidos en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) por presuntos delitos de odio relacionados con pintadas contra inmigrantes y partidos de izquierdas.

El delegado del Gobierno en Madrid y representantes del PSOE e Izquierda Unida han condenado las acciones del grupo, instando a erradicar sus mensajes de odio y solicitando la disolución de la organización, que ha sido calificada como un «grupúsculo que agrupa a nazis, falangistas y franquistas».

En su sitio web, Núcleo Nacional exhibe imágenes de militantes uniformados y encapuchados y defiende su anonimato, argumentando que la afiliación a corrientes como el nacionalsocialismo o el franquismo conlleva sanciones legales y riesgos para la vida personal.