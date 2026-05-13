El facultativo, que prestaba servicio en un centro de salud de Los Realejos, realizaba tocamientos injustificados bajo el pretexto de exploraciones ginecológicas y mamarias.

SANTA CRUZ DE TENERIFE – Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un médico de Atención Primaria en el municipio de Los Realejos (Tenerife), acusado de ser el presunto autor de varios delitos de agresión sexual. Según la investigación policial, el detenido aprovechaba su posición y la vulnerabilidad de las pacientes durante las consultas para realizar actos de naturaleza sexual sin consentimiento.

La investigación se desencadenó a raíz de las denuncias de varias jóvenes que acudieron al centro de salud para solicitar información sobre métodos anticonceptivos.

Falsa pertenencia a unidades especializadas

El modus operandi del investigado se basaba en el engaño y la extralimitación de sus funciones:

Engaño profesional: El detenido afirmaba falsamente formar parte de la Unidad de Educación Sexual y Prevención de Contagios de Transmisión Sexual para dar apariencia de legitimidad a sus acciones.

El detenido afirmaba falsamente formar parte de la Unidad de Educación Sexual y Prevención de Contagios de Transmisión Sexual para dar apariencia de legitimidad a sus acciones. Exploraciones injustificadas: Bajo la excusa de realizar exámenes ginecológicos y mamarios, el médico llevaba a cabo tocamientos que, según la policía, carecían de cualquier justificación clínica.

Bajo la excusa de realizar exámenes ginecológicos y mamarios, el médico llevaba a cabo tocamientos que, según la policía, carecían de cualquier justificación clínica. Irregularidades en las pruebas: Los agentes comprobaron que el médico realizaba citologías a última hora de la tarde, sin presencia de personal de enfermería y fuera de la unidad especializada que ya existe en el centro para tal fin.

Los agentes comprobaron que el médico realizaba citologías a última hora de la tarde, y fuera de la unidad especializada que ya existe en el centro para tal fin. Ausencia de informes: Según el testimonio de las víctimas, el facultativo nunca entregaba informes clínicos tras las supuestas exploraciones, limitándose a dar resultados verbales.

Cuatro víctimas identificadas de entre 17 y 19 años

Hasta el momento, las pesquisas han permitido identificar a cuatro víctimas, todas ellas en una franja de edad comprendida entre los 17 y los 19 años. No obstante, la Policía Nacional mantiene la investigación abierta, ya que no se descarta la aparición de nuevas perjudicadas dada la continuidad de su actividad profesional en el centro.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

Aviso institucional: La Policía Nacional ha aprovechado este caso para reiterar su compromiso en la lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales, recordando a la ciudadanía la importancia vital de denunciar cualquier comportamiento sospechoso o delictivo en el ámbito sanitario.