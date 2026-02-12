La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de “calumnia” y “propaganda absolutamente falsa” las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien equiparó al país con las dictaduras de Cuba o Venezuela y lo describió como un “narcoestado”.

Durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, la mandataria mexicana aseguró que las afirmaciones de la dirigente regional española carecen de fundamento y responden a la falta de argumentos políticos. “No sé si valga la pena contestarle (…) es absolutamente falso lo que dice. Usan la mentira y la calumnia, pero la gente sabe que no es cierto”, declaró.

Las palabras de Sheinbaum se produjeron después de que Ayuso, en un video difundido durante un evento celebrado en Mar-a-Lago (Florida), deseara que países como Cuba, Nicaragua y México “rompan esas cadenas” y que se ponga fin a los “narcoestados” que, a su juicio, estarían impulsando “dictadores de ultraizquierda”.

En respuesta, la presidenta mexicana rechazó la comparación y defendió que en México existe libertad de expresión y un sistema democrático. Subrayó que el país “no es copia” de ningún otro y que su proyecto político, la llamada Cuarta Transformación, surge de la historia y la voluntad del pueblo mexicano.

Sheinbaum también negó la existencia de censura en el país y aseguró que cualquier persona puede criticar al Gobierno sin persecución. Además, destacó avances en materia de seguridad, como la reducción de homicidios en los últimos meses y acciones contra autoridades implicadas en delitos, incluso dentro de su propio partido.

La controversia ha añadido tensión al debate político entre representantes de ambos lados del Atlántico, en un contexto marcado por diferencias ideológicas sobre la situación política y de seguridad en América Latina.