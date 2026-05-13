El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) cifra en más de 105.000 los contenidos de odio en el primer trimestre de 2026. Aunque la tasa de retirada mejora, plataformas como YouTube y Facebook se quedan atrás.

MADRID – El discurso de odio en el entorno digital sigue siendo un desafío crítico para la convivencia en España. Según los últimos datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el OBERAXE detectó 105.911 mensajes racistas y xenófobos entre enero y marzo de este año.

A pesar del volumen masivo de odio, el informe arroja un dato de esperanza: las plataformas han eliminado el 55% de los contenidos reportados, una cifra que ascendió hasta el 62% durante el pasado mes de marzo, evidenciando una mayor eficacia en la moderación.

El perfil del odio: ¿A quién se ataca?

El estudio identifica objetivos claros y detonantes específicos que han disparado la hostilidad en las redes:

Colectivos diana: La mayoría de los ataques se dirigen contra personas del norte de África y musulmanas , seguidas por la población latinoamericana.

La mayoría de los ataques se dirigen contra personas del , seguidas por la población latinoamericana. Detonantes políticos: La elaboración del real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes generó una ola de mensajes que presentan al migrante como una «amenaza económica y social».

La elaboración del real decreto para la generó una ola de mensajes que presentan al migrante como una «amenaza económica y social». Narrativas violentas: El 46% de los mensajes utiliza un lenguaje deshumanizante y el 94% emplea violencia verbal explícita (insultos y amenazas).

El fútbol, un «altavoz» para el racismo

El deporte rey sigue siendo uno de los principales focos de conflicto. El discurso de odio en el fútbol ha crecido un 9% este trimestre, representando ya el 16% del total de mensajes detectados.

Eventos como la Copa Africana de Naciones o las celebraciones de aficiones en ciudades españolas han servido de excusa para ataques racistas. Figuras como Lamine Yamal y Vinícius Júnior han vuelto a ser objetivos directos de campañas que, según el ministerio, buscan amplificar tensiones sociales a través de la visibilidad mediática de estas estrellas.

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El ranking de la moderación: De TikTok a YouTube

No todas las redes sociales actúan con la misma diligencia ante el odio. El informe desglosa la efectividad de retirada por plataforma:

Plataforma Tasa de retirada de contenido TikTok 86% (Líder en moderación) X (Twitter) 75% Instagram 42% Facebook 38% YouTube 16% (La menos eficaz)

Compromiso institucional

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, tras mantener una reunión de trabajo con las principales plataformas digitales, ha instado a «seguir trabajando intensamente» en la detección temprana. El objetivo del Gobierno es frenar la «normalización de la violencia verbal» y evitar que las redes sociales funcionen como herramientas de exclusión social.