La Policía Nacional localizó al agresor gracias a la colaboración ciudadana. El detenido utilizaba aplicaciones de «streaming» para monetizar los abusos a cambio de monedas virtuales.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Madrid como presunto autor de un delito de agresión sexual contra su propia hija, una menor de edad. El arrestado no solo cometía los abusos, sino que los difundía en tiempo real a través de plataformas de retransmisión en directo con el objetivo de obtener beneficios económicos y estatus dentro de estas redes.

El «modus operandi»: salas privadas y monedas virtuales

Según ha informado este viernes la Dirección General de la Policía, el detenido seguía una estrategia de captación y explotación dividida en dos fases:

Captación: Utilizaba salas privadas en aplicaciones de retransmisión para atraer a usuarios interesados, empleando fotografías de la menor en una cama como reclamo.

Utilizaba salas privadas en aplicaciones de retransmisión para atraer a usuarios interesados, empleando fotografías de la menor en una cama como reclamo. Explotación y lucro: Una vez seleccionados los usuarios, se trasladaba a otra aplicación donde emitía en directo las agresiones. A cambio, los espectadores pagaban con monedas virtuales .

Una vez seleccionados los usuarios, se trasladaba a otra aplicación donde emitía en directo las agresiones. A cambio, los espectadores pagaban con . Finalidad: Estas divisas digitales no solo servían para que el agresor adquiriera productos ofertados en los canales, sino que también aumentaban su popularidad y rango dentro de la comunidad virtual.

Colaboración ciudadana: la pieza clave

La investigación se inició en noviembre tras el aviso de un ciudadano a través del correo electrónico que la Policía Nacional tiene habilitado específicamente para denunciar delitos de pornografía infantil.

Especialistas de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (Sección de Protección al Menor) tomaron las riendas del caso, logrando identificar y localizar al sospechoso en apenas un mes. El hombre fue detenido en diciembre y, tras ser puesto a disposición judicial, se ha decretado su ingreso inmediato en prisión.