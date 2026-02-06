La borrasca Leonardo ha provocado este jueves un incremento de los desalojos preventivos en Andalucía, donde a las 4.000 personas ya contabilizadas por el servicio de Emergencias 112 se sumarán alrededor de 1.500 vecinos de Grazalema (Cádiz), considerado el epicentro de este episodio continuado de lluvias.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la evacuación del municipio gaditano “por prevención”, subrayando que la prioridad es “mitigar el riesgo para la población” y pidiendo “calma y seriedad” para que el traslado se realice de forma ordenada y coordinada entre administraciones. La decisión se ha tomado tras analizar la situación geológica de la localidad, cuyos acuíferos subterráneos se encuentran colmatados tras registrar lluvias récord superiores a los 600 litros por metro cuadrado desde el miércoles, a lo que se suma un mes de enero ya muy lluvioso.

El consejero de Presidencia, Interior y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que el plan de evacuación se organiza desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), en colaboración con el Ayuntamiento y la Guardia Civil, ante el riesgo de hundimientos del terreno. El operativo prevé el traslado obligatorio de unas 1.500 personas durante la tarde al pabellón de El Fuerte, en Ronda (Málaga), habilitado por Cruz Roja. Se prestará especial atención a personas vulnerables, encamadas o electrodependientes, y se facilitará transporte en autobuses y vehículos a quienes no dispongan de medios propios.

Además de Grazalema, la Junta mantiene Puestos de Mando Avanzados en distintos puntos de las provincias de Cádiz y Málaga para coordinar nuevas medidas ante la evolución de la borrasca, con desalojos también en zonas de Arcos de la Frontera, El Puerto de Santa María y Jerez.

La Agencia de Emergencias ha enviado un nuevo aviso Es-Alert a los móviles situados en el entorno del río Guadalete, en Jerez y El Puerto, alertando de desembalses extraordinarios en las presas de Bornos y Arcos y del previsible aumento del caudal. Se pide a la población que abandone las zonas inundables y, si no es posible, se refugie en plantas superiores o áreas elevadas.

En Córdoba, el comité asesor provincial del plan de emergencias ha ordenado el desalojo de las zonas inundables de los municipios de la cuenca del Guadalquivir, incluidas nueve áreas de la capital. Mientras tanto, en la provincia de Málaga continúa el operativo de búsqueda de una mujer que cayó a un río en Sayalonga al intentar rescatar a su perro, con trabajos a lo largo de cinco kilómetros del río Turvilla.

Los efectos de esta nueva borrasca se suman a una sucesión de temporales desde el 27 de enero que han generado más de 7.500 emergencias coordinadas por el 112 en Andalucía, con incidencias por inundaciones, derrumbes, deslizamientos y daños en infraestructuras viarias y ferroviarias. Las lluvias y el fuerte viento también han causado daños en el patrimonio histórico, como la caída de una de las jarras ornamentales de la Giralda de Sevilla.