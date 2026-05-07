El despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro presenta sendas periciales para rebatir las acusaciones de irregularidades financieras y tráfico de influencias que sostienen los investigadores.

MADRID – El proceso judicial conocido como el ‘caso Montoro’ ha dado un giro estratégico en las últimas horas. El gabinete Equipo Económico (EE), consultoría fundada en su día por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha presentado ante el juzgado de instrucción de Tarragona dos informes periciales con los que busca desacreditar de forma contundente los últimos informes remitidos por los Mossos d’Esquadra y la Agencia Tributaria.

Según las periciales aportadas por la defensa del despacho, los informes que los incriminan carecen de rigor técnico y se basan en interpretaciones «sesgadas» y «prospectivas». Con estos documentos, Equipo Económico intenta neutralizar las acusaciones que apuntan a que el bufete funcionó como un instrumento para el cobro de comisiones encubiertas y la obtención de beneficios fiscales «a la carta» para grandes empresas aprovechando sus vínculos políticos.

Una respuesta a la ofensiva de Hacienda

Esta maniobra llega poco después de que la Agencia Tributaria solicitara al juez ampliar la investigación tras detectar pagos que ascienden a 35,5 millones de euros en un periodo de cinco años y la localización de más de 150 cheques de origen desconocido.

Los peritos de Equipo Económico defienden que los ingresos del despacho están plenamente justificados por servicios profesionales reales y que no existe rastro de la «caja B» o de las «empresas pantalla» que la Fiscalía y la policía autonómica catalana han sugerido en sus escritos. En sus alegaciones, el despacho acusa a los investigadores de Hacienda de actuar de forma desproporcionada y de alimentar una causa que se extiende ya por más de ocho años sin pruebas sólidas.

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El foco en el entorno de Montoro

La investigación, que el juez de Tarragona se negó recientemente a trasladar a los juzgados de Madrid, mantiene el foco en el presunto papel de «conseguidores» de los socios del despacho. Los informes de los Mossos y de Hacienda —ahora rebatidos— ponían el énfasis en supuestas transferencias a familiares del exministro y en la rápida amortización de préstamos personales que no cuadrarían con los ingresos declarados.

Por su parte, Cristóbal Montoro siempre ha defendido su total desvinculación de la firma desde que regresara a la política activa, calificando las pesquisas de injustificadas. Con la presentación de estas dos nuevas periciales, la defensa de Equipo Económico busca forzar el archivo de una causa que consideran una «investigación general» prohibida por el derecho penal, a la espera de que el juez determine si estas nuevas pruebas son suficientes para contrarrestar la tesis de la acusación.