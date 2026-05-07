La operación internacional, en la que ha colaborado la Policía Nacional, desarticula la mayor ruta de transporte de droga hacia Europa detectada hasta la fecha.

MADRID / ALTA MAR – Las fuerzas de seguridad han asestado el mayor golpe de la historia al tráfico de sustancias estupefacientes a nivel global. El cargamento de 30 toneladas de cocaína interceptado recientemente en una operación coordinada internacionalmente tenía como destino final los puertos españoles, según han confirmado fuentes de la investigación. Este alijo no solo bate todos los récords previos en España, sino que se sitúa como uno de los mayores jamás incautados en el mundo.

Una logística de dimensiones industriales

La droga, que viajaba oculta en contenedores de un carguero de grandes dimensiones, fue detectada gracias a la cooperación entre la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y agencias internacionales de inteligencia. La organización criminal responsable del envío había diseñado una logística compleja para intentar burlar los controles aduaneros, utilizando una ruta que conectaba directamente los centros de producción en Sudamérica con la península ibérica.

España, debido a su posición geográfica, sigue siendo la principal puerta de entrada de la cocaína en Europa. Sin embargo, el volumen de esta incautación ha sorprendido incluso a los investigadores más experimentados, ya que equivale a casi la mitad de lo que se suele incautar en todo un año en el país.

El impacto en el mercado europeo

La interceptación de estas 30 toneladas supone un quebranto económico masivo para los carteles suministradores y las redes de distribución en suelo europeo. Se calcula que el valor de la droga en el mercado negro habría alcanzado miles de millones de euros.

«Estamos ante una operación sin precedentes que demuestra que las redes de narcotráfico están intentando introducir cantidades masivas de una sola vez, en lugar de envíos fraccionados», señalan fuentes policiales. La investigación continúa abierta bajo secreto de sumario, y no se descartan nuevas detenciones en territorio español de las personas encargadas de la recepción y el almacenamiento de este cargamento histórico.