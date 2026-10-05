La presidenta madrileña critica el lanzamiento del ‘Frente Amplio’ impulsado por la izquierda y señala la «ineptitud» de Yolanda Díaz tras debilitar su propio espacio político.

MADRID. — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido duramente este lunes contra la reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE tras el anuncio del proyecto ‘Frente Amplio’. Durante un desayuno informativo celebrado en la capital, la dirigente regional ha calificado a Sumar de «proyecto desguazado» y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está aprovechando «el vacío de la ultraizquierda» para capitalizar ese electorado e integrarlo en su propia órbita.

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Díaz Ayuso ha dirigido sus críticas de manera directa hacia la vicepresidenta segunda y fundadora de la plataforma, Yolanda Díaz, a quien acusó de oportunismo político y falta de gestión: «Es un proyecto desguazado por parte de Yolanda Díaz, que es reconocida por cambiar de chaqueta, ponerse al frente de un partido, arruinarlo y pasarse al siguiente, y ya lleva tres o cuatro».

En su valoración, la jefa del Ejecutivo madrileño sostuvo que la líder de Sumar «fagocitó a Podemos» al ponerse al frente de la formación para acabar demostrando una «ineptitud completa» en la articulación de su espacio. Con estas afirmaciones, Ayuso augura el fracaso de la nueva confluencia electoral y sitúa al PSOE como el principal beneficiario del debilitamiento de sus socios de coalición.

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