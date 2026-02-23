Diego Manuel Agüera, el alcalde socialista que ha liderado el Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) durante los últimos 14 años, ha presentado su dimisión este lunes. La renuncia se produce tras hacerse público que la Fiscalía ha abierto diligencias contra él por un presunto delito de acoso sexual a un joven aprendiz de la Escuela Taurina local. El regidor ha anunciado su salida mediante una carta abierta a los vecinos, definiendo este movimiento como un «paréntesis» de unos meses para centrarse exclusivamente en su defensa legal.

El caso estalló a raíz de una denuncia presentada por Manuel Carbonell, exdirector de la Escuela de Tauromaquia de la localidad. Según el relato de la denuncia, Agüera habría acosado al menor entre octubre de 2024 y febrero de 2025. El denunciante califica al regidor de «depredador sexual» y ha solicitado formalmente una orden de alejamiento para proteger al joven. La causa ha sido derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, que será el órgano encargado de analizar los mensajes intercambiados entre el político y el menor, donde presuntamente se produjeron insinuaciones y propuestas de encuentros.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Agüera ha mantenido una postura de firmeza en su comunicado de despedida. Asegura que se marcha del consistorio «con la cabeza muy alta y la conciencia tranquila», insistiendo en que la decisión de apartarse temporalmente del cargo es un ejercicio de responsabilidad para no perjudicar la imagen de la institución mientras esclarece los hechos ante la justicia.

La Algaba, un municipio de aproximadamente 17.000 habitantes, queda ahora bajo el control del primer teniente de alcalde, José Manuel Gutiérrez, quien asumirá las funciones de regidor desde este martes. El PSOE mantiene una holgada mayoría absoluta en la localidad, con 12 de los 17 concejales, pero este escándalo judicial supone el mayor revés político para la formación en la zona en la última década. El Ministerio Público deberá decidir ahora qué diligencias se practican para determinar la veracidad de los hechos denunciados y la posible responsabilidad penal del ya exalcalde.