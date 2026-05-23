Cientos de personas se han concentrado este sábado en el centro de Madrid para participar en una marcha de protesta organizada por la plataforma Sociedad Civil Española —que integra a más de 150 asociaciones— con el objetivo de exigir la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria anticipada de elecciones generales.

La movilización comenzó según lo previsto en la plaza de Colón, desde donde la cabecera inició su recorrido avanzando por la calle Génova. Durante el trayecto, los asistentes, que portaban numerosas banderas de España, corearon diversas consignas y lanzaron insultos dirigidos al jefe del Ejecutivo y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Asimismo, en el transcurso de la marcha se escucharon proclamas de carácter antiinmigración como «No es inmigración, es una invasión» o «Reemigración si no comen jamón».

Respaldo de Vox en la cabecera

La convocatoria ha contado con un marcado respaldo político por parte de Vox. Su líder, Santiago Abascal, acudió a la cita y marchó junto a otros dirigentes de la formación, entre ellos el eurodiputado Jorge Buxadé. Los representantes políticos se situaron tras una pancarta propia del partido en la que se podía leer el lema: «Echar a Sánchez también es una prioridad nacional».

En declaraciones a los medios de comunicación allí congregados, Abascal arremetió con dureza contra el Ejecutivo central:

«España está secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo [a los ciudadanos] y promoviendo una invasión migratoria», afirmó el líder de Vox.

Abascal añadió que, ante este escenario, Pedro Sánchez «va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones» con el único fin de «perpetuarse en el poder», motivo por el cual hizo un llamamiento a continuar secundando este tipo de movilizaciones en la calle.