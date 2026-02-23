El juez de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de acabar con la vida de su esposa, de 28 años, el pasado viernes en la localidad navarra de Sarriguren.

Según consta en el auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el agresor atacó a la víctima en el domicilio conyugal asestándole al menos 34 puñaladas con un cuchillo de grandes dimensiones, en un crimen que ha conmocionado a la Comunidad Foral. Además del asesinato de su mujer, al detenido se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa por haber agredido de gravedad a su propia madre, suegra de la fallecida, durante el mismo suceso.

Durante su comparecencia ante el magistrado, el investigado ha optado por acogerse a su derecho constitucional a no declarar. Tras la comparecencia, el Ministerio Fiscal solicitó la medida de prisión incondicional, mientras que la defensa abogó por una libertad provisional con medidas cautelares alternativas. Sin embargo, el juez ha fundamentado el ingreso en prisión basándose en el elevado riesgo de fuga del encausado, dada la extrema gravedad de las penas a las que se enfrenta: entre 15 y 25 años por el delito de asesinato y de 10 a 15 años por la tentativa de homicidio.

El auto, que todavía puede ser recurrido, describe un escenario de extrema violencia y ensañamiento. Mientras la instrucción continúa para esclarecer todos los detalles del ataque, los vecinos de Sarriguren han mostrado su repulsa con concentraciones y ofrendas florales en el portal donde ocurrieron los hechos. Este asesinato se suma a la trágica lista de víctimas de violencia de género en España, reforzando la alerta sobre la necesidad de protección en el ámbito familiar ante conductas de riesgo extremo.