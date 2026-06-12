Ceuta ya tiene su foto fija de precios para este sábado 13 de junio de 2026. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones y las diferencias entre establecimientos se notan, sobre todo en Gasolina 95. Si te mueves con el depósito a medias, este listado te ayuda a elegir el punto más rentable para repostar.
En el conjunto de la ciudad, el promedio de Gasolina 95 marca 1.448 €/L (con un rango entre 1.429 y 1.469). Para Gasolina 98, la media es de 1.473 €/L. En Diésel (Gasóleo A), el valor de referencia es 1.538 €/L, con mínimos en 1.519 y máximos en 1.558.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
Estas son las opciones con precio más bajo para Gasolina 95:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.429 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.429 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.448 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.448 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.448 €/L
Gasolina 98
Para Gasolina 98, el abanico se mantiene algo más estrecho. Los precios más bajos detectados son:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.459 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.459 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.478 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.478 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.478 €/L
Diésel
En Diésel (Gasóleo A), el liderazgo del precio lo marcan dos ubicaciones de ON365:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.538 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.538 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.538 €/L
Las más caras
Si te interesa saber dónde está el coste más alto, estas son las referencias para Gasolina 95 en el análisis de hoy:
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.469 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.469 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.449 €/L
Consejos
- Compara por tipo de combustible: el “mejor precio” puede cambiar entre 95, 98 y diésel.
- Prioriza el precio mínimo si haces un depósito completo: una diferencia de pocos céntimos por litro se nota al cargar.
- Planifica tu ruta: el punto más barato no siempre compensa si te obliga a desviarte; mira el equilibrio entre ahorro y tiempo.
- Revisa antes de repostar: los precios pueden variar a lo largo del día, por eso conviene consultar el listado vigente.
Fuente de datos: Ministerio para la Transición Ecológica.