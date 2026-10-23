La declaración de bienes de la dirigente socialista como senadora refleja la propiedad de tres inmuebles, un local y un garaje en la capital andaluza, con préstamos hipotecarios que ascendieron inicialmente a más de 328.000 euros.

SEVILLA — La secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha vuelto a situar la política de vivienda en el centro de su discurso político, defendiendo que este bien debe estar «al servicio de las personas, no de la especulación ni del mercado». Sin embargo, su propia declaración patrimonial como senadora expone que cuenta con un notable patrimonio inmobiliario en Sevilla.

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Según el documento de bienes y rentas presentado tras su designación como senadora por el Parlamento de Andalucía, Montero declara la propiedad —al 50% en régimen de gananciales— de tres viviendas, un local y un garaje, todos ellos ubicados en la capital andaluza y adquiridos entre los años 2004 y 2006.

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Un patrimonio con dos préstamos hipotecarios

El apartado financiero de la declaración detalla también las obligaciones contraídas para la adquisición de estos inmuebles, reflejando dos préstamos hipotecarios:

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Primer préstamo (2004): Concedido por un importe inicial de 88.808 euros , del cual mantiene un saldo pendiente de 31.214 euros.

Concedido por un importe inicial de , del cual mantiene un saldo pendiente de 31.214 euros. Segundo préstamo (2006): Formalizado por un valor de 240.000 euros, con un saldo pendiente de amortización de 39.714 euros.

En conjunto, ambas operaciones sumaron un endeudamiento hipotecario inicial de 328.808 euros para la adquisición de sus propiedades en Sevilla.

Debate sobre la vivienda

Las declaraciones de la dirigente socialista se producen en un contexto de fuerte confrontación política con el Ejecutivo andaluz en torno al acceso a la vivienda y el incremento de los precios en el mercado de alquiler y compraventa. Durante el debate presupuestario en la comunidad, Montero ha criticado la gestión del Gobierno autonómico en esta materia, contraponiéndola al modelo de intervención pública que defiende su partido a nivel nacional.