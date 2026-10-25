La pérdida de poder adquisitivo se ha convertido en la principal preocupación de los hogares españoles, intensificada por la crisis de vivienda. Aunque los salarios han aumentado nominalmente, con un incremento del 15,2% en el salario medio bruto anual en cinco años, el encarecimiento de productos básicos, vivienda y servicios ha superado el 30%, reduciendo la capacidad de compra de las familias.

Lee tambien: La presión sobre los precios del alquiler se intensifica ante el encarecimiento y la asunción de los seguros de impago

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que España registró una inflación del 4,9% en septiembre, la más alta entre las grandes economías de la eurozona y 1,2 puntos por encima de la media del bloque. Esta situación refleja la presión sobre la economía doméstica, ya que los precios acumulados continúan condicionando el presupuesto de los hogares.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Incremento de precios en alimentos básicos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que el precio medio de la cesta de la compra, que incluye 244 referencias, se ha encarecido un 40%. Una cuarta parte de los productos analizados han experimentado incrementos superiores al 50%, a pesar de que el IPC alimentario solo subió un 2,7%. Productos como los huevos, legumbres, hortalizas, frutas, carne de vacuno y pescado fresco han visto aumentos significativos en sus precios.

Lee tambien: El encarecimiento hipotecario reduce en más de 26.000 euros el valor medio de la vivienda financiada

Las bayas frescas, hortalizas de fruto, cítricos, huevos y frutas tropicales destacan entre los alimentos que más han incrementado sus precios en el último año, con alzas de dos dígitos. En contraste, productos como el café, cereales, azúcar, chocolate y mantequilla han experimentado reducciones en sus precios.

Impacto en el presupuesto familiar

En lo que va de año, las bayas frescas han sido el alimento que más ha aumentado su precio, seguido de las legumbres verdes y hortalizas cultivadas por su fruto. Por otro lado, las frutas tropicales y cítricos frescos son los que más han reducido sus precios.

En los últimos cuatro años, casi la mitad de los productos de alimentación y bebidas no alcohólicas han superado el 20% de subida. Las bayas frescas, huevos, chocolate y zumos han experimentado los mayores incrementos, mientras que los cítricos, otras hortalizas y legumbres también han visto subidas significativas.

El IPC de enero de 2026, basado en la nueva clasificación de consumo, ha influido en la tasa general de alimentos, que se ha mantenido en el 20%. Esta nueva base del INE introduce cambios metodológicos que afectan la clasificación de los productos.