La entrega estrena su quinto episodio marcado por las tensiones políticas tras la toma de Desembarco del Rey y prepara el terreno para la batalla del Camino Real en el tramo final de la entrega.

[Este artículo contiene SPOILERS]

La tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ ha alcanzado su ecuador con la emisión de su quinto episodio, una entrega en la que el ritmo narrativo se ralentiza tras los impactantes acontecimientos iniciales. En este capítulo, las tramas se centran en el desarrollo de los personajes y en la reorganización de las fuerzas en conflicto tras la conquista de Desembarco del Rey por parte de Rhaenyra Targaryen. A pesar de haber tomado la capital por la fuerza —en un proceso que dejó la decapitación del padre de Alicent como uno de los momentos más destacados de la producción—, la bando de los Negros empieza a afrontar severas complicaciones internas y logísticas.

Entre los contratiempos señalados en la entrega, las fuerzas de Rhaenyra se ven imposibilitadas de avanzar hacia Ladera debido a la destrucción de los puentes, al tiempo que son incapaces de localizar a Aemond. En paralelo, la reina permite que sus enemigos se filtren en la Fortaleza Roja mientras los Verdes reestructuran sus posiciones desde el exterior para afrontar la siguiente fase de la contienda.

Tensiones en la Fortaleza Roja y revelaciones políticas

El quinto episodio expone la fragilidad del control de Rhaenyra a escasa distancia de su posición. En la Fortaleza Roja, Alicent Hightower permanece cautiva y propone a su hija Helaena un plan de fuga. Sin embargo, durante el intento de evasión, ambas son descubiertas por Mysaria, a quien intentan convencer para que traicione a la reina.

Asimismo, Rhaenyra continúa recibiendo noticias adversas sobre la evolución del conflicto. Daemon le traslada que Daeron ha sido proclamado rey de forma clandestina por Ormund. En el plano narrativo, la entrega combina la tensión de secuencias como las torturas aplicadas por Daemon a un hombre afín a Daeron o la fallida huida de Alicent —expuesta mediante un montaje paralelo— con un ritmo más pausado que contrasta con los giros de guion y las muertes que cerraron los dos primeros capítulos de la temporada.

Previsiones para el tramo final de la temporada y la batalla del Camino Real

Con la vista puesta en el octavo y último episodio de la temporada, programado para el próximo 9 de agosto, la narrativa perfila los acontecimientos que marcarán el cierre del ciclo previo al desenlace definitivo de la serie, previsto para 2028. Entre las tramas que se avistan figura el posible desplazamiento de Daemon hacia Tumbleton para vengar a sus capas doradas y enfrentarse a Ormund Hightower. Por su parte, Rhaenyra afronta el posible descubrimiento de que Helaena se encuentra embarazada y de que Mysaria le ocultó dicha información.

En el bando de los Verdes, Larys y Tyland comenzarían las gestiones para trasladar en secreto a Aegon hacia Rocadragón, mientras que Aemond se reencontraría con Vhagar tras su desaparición y Gwayne viajaría a Tumbleton en apoyo de Ormund y Daeron.

El punto culminante de la temporada se perfila en la esperada batalla del Camino Real, conocida también en las novelas de George R. R. Martin como la ‘Butcher’s Ball’ o la Matanza del Barro. Este enfrentamiento, desarrollado cerca de Desembarco del Rey como una de las batallas finales de la Danza de los Dragones, albergará la posible muerte de Criston Cole tras asumir que no sobrevivirá al conflicto, constituyendo un suceso determinante para el curso de la producción.