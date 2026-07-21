La superproducción con un presupuesto de 250 millones de dólares congrega a más de medio millón de espectadores en su primer fin de semana, sobreponiéndose al impacto de la final del Mundial de Fútbol en la taquilla.

La superproducción ‘La Odisea’, dirigida por el cineasta Christopher Nolan, ha iniciado su andadura en la cartelera española situándose como el tercer mejor estreno en lo que va de año. Durante su primer fin de semana de exhibición, la película ha alcanzado una recaudación de 4,4 millones de euros y ha atraído a más de medio millón de espectadores a las salas de cine, según los datos provisionales facilitados por la consultora ComScore Movies. La cifra adquiere un relieve particular al considerar la duración del largometraje, cercana a las tres horas, así como la coincidencia horaria con la emisión de la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina el domingo a las 21:00 horas, acontecimiento que motivó a cadenas de exhibición como Yelmo Cines a emitir el encuentro en la totalidad de sus salas.

A pesar de esta coyuntura deportiva, la cinta ha logrado superar en su debut a otros grandes lanzamientos de la temporada, como ‘Michael’, que inició su andadura comercial en España con 4,1 millones de euros. De este modo, en el ranking anual de mejores aperturas dentro del mercado nacional, la obra de Nolan únicamente queda por detrás de los 6,9 millones de euros registrados por ‘Torrente presidente’ y los 4,9 millones obtenidos por el título de animación ‘Super Mario Bros.’.

Un rendimiento global que supera las expectativas de la industria

El comportamiento del filme en la taquilla internacional ha sobrepasado las estimaciones previas formuladas por el sector. Aunque las proyecciones iniciales situaban la recaudación global del primer fin de semana en el entorno de los 200 millones de dólares (aproximadamente 175 millones de euros), la cifra definitiva se ha elevado hasta los 264 millones de dólares en todo el mundo. De esa cantidad, 124,5 millones de dólares corresponden a la taquilla conjunta de Estados Unidos y Canadá.

Este resultado convierte a ‘La Odisea’ en el mejor estreno de la carrera cinematográfica de Christopher Nolan a escala mundial. El proyecto, que ha contado con un presupuesto de producción cercano a los 250 millones de dólares —a los que se suman los costes correspondientes a las campañas de promoción—, requiere ingresar más de 600 millones de dólares en su explotación en salas para comenzar a generar beneficios netos, un umbral económico que los análisis comerciales dan por rebasado atendiendo a la dinámica de sus primeros días en pantalla.

Análisis del mercado cinematográfico y balance de la cartelera nacional

En lo que respecta a la taquilla española, el acumulado de ‘La Odisea’ asciende a 4.460.659 euros y 523.600 espectadores durante el fin de semana, alcanzando los 4.488.947 euros y 526.382 espectadores si se contabilizan los pases previos organizados antes de su estreno formal. Dentro del resto de novedades incorporadas a la cartelera el pasado viernes, únicamente una propuesta adicional ha logrado acceder al grupo de las diez películas más vistas: el título de terror ‘Posesión infernal: En llamas’. La nueva entrega de la franquicia creada por Sam Raimi debutó en la sexta posición con 319.604 euros y 40.968 espectadores (362.249 euros y 47.387 espectadores sumando pases previos).

El rendimiento del filme de Raimi no le permitió superar a la otra alternativa del género que se mantiene en los primeros puestos, ‘Obsession’, que en su cuarto fin de semana en exhibición recaudó 398.361 euros, elevando su cifra acumulada hasta los 6,2 millones de euros. El resto de las diez posiciones con mayor volumen de ingresos en España se completa con ‘Minions & Monsters’ en el segundo lugar (714.772 euros), ‘Vaiana’ en tercera posición (688.560 euros), ‘Toy Story 3’ en el cuarto puesto (456.593 euros), ‘Haciendo amigos’ en la séptima plaza (213.186 euros), ‘El día de la revelación’ en octavo lugar (97.753 euros), ‘Backrooms’ en la novena posición (34.442 euros) y ‘Viaje al país de los blancos’ cerrando la tabla en décimo lugar (24.624 euros).