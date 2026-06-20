El domingo 21 de junio de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,0918 €/kWh, con una jornada que deja margen para planificar el consumo doméstico. Aunque el día arranca con valores más altos, aparecen tramos mucho más ventajosos en la parte central.

La lectura es clara para ahorrar: conviene mover las tareas de mayor gasto (como lavadora o lavavajillas) hacia las mejores horas y evitar el tramo final, donde se concentra el encarecimiento. El semáforo de hoy es VERDE, pero hay que prestar atención a las horas punta.

Horas clave para ahorrar hoy: baratas a mediodía y pico al final

La hora más barata del domingo es 14:00 – 15:00, con 0,0259 €/kWh. Justo en ese momento se encuentra la ventana más recomendada para concentrar consumos intensivos siempre que sea posible.

En el otro extremo, el precio más alto se registra en 22:00 – 23:00, con 0,1933 €/kWh. Si puedes, programa ahí menos cargas y deja para otras horas la energía de equipos como el horno o los ciclos largos.

Además, destaca la franja más económica (indicada para el día) con valores en torno a 0,03 €/kWh, una referencia útil para ajustar hábitos: cocina, colada y electrodomésticos que no dependan de una hora exacta salen mejor cuando caen en ese rango.

Evolución por tramos del día: de la mañana a la noche con cambios claros

Madrugada: durante las primeras horas, los precios se mantienen en niveles relativamente elevados frente al resto del día, con valores por encima de los tramos centrales. Es un periodo menos favorable para desplazar consumo si tienes flexibilidad.

Mañana: el patrón mejora con rapidez: hacia el final de la mañana aparecen precios mucho más bajos (por ejemplo, 08:00 – 09:00 en 0,0483 €/kWh y 09:00 – 10:00 en 0,0270 €/kWh). Es un buen momento para actividades que puedas ajustar.

Tarde: es el tramo más interesante. Tras niveles bajos entre 10:00 y 14:00, el día marca su mejor referencia en 14:00 – 15:00 (0,0259 €/kWh), con precios que siguen en valores competitivos después. Aquí encajan bien lavadora, lavavajillas o cargas domésticas que ganan al planearse.

Noche: a medida que avanza la noche, el coste sube con fuerza. Los precios se disparan de forma progresiva y culminan en el tramo más caro (22:00 – 23:00, 0,1933 €/kWh). Para reducir impacto, intenta dejar para más tarde o más temprano lo que no sea imprescindible.

Precio de la luz por horas (domingo 21/06/2026)