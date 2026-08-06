Jueves, 6 de agosto de 2026: AEMET pronostica en Ceuta cielo despejado, máxima de 33°C, mínima de 24°C y sensación térmica de hasta 31°C.
La humedad oscilará entre 85% y 45%, no se esperan precipitaciones (0%) y el índice UV máximo llega a 9, por lo que se recomienda protección solar. El viento sopla del O (oeste) a 20 km/h, lo que puede mover el aire pero no eliminará la sensación de calor.
Previsión para los próximos días
Para viernes, 7 de agosto, AEMET prevé jornada nubosa y temperaturas entre 19°C (mínima) y 26°C (máxima), con viento del Este (E) a 10 km/h. El sábado, 8 de agosto se repite la pauta: nuboso, máximas de 26°C y mínimas de 21°C, viento del Este (E) a 10 km/h. Para domingo, 9 de agosto, AEMET indica máxima de 27°C y mínima de 21°C; en la ficha oficial no aparece detallado el estado del cielo ni un valor numérico del viento.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 33°C
- Temperatura mínima: 24°C
- Estado del cielo: Despejado
- Viento: O (oeste), 20 km/h
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Humedad: máxima 85% y mínima 45%
- Índice UV máximo: 9
Recomendaciones
Con un UV máximo de 9 y 33°C de máxima, use protección solar (crema con factor alto, gorra) y reduzca la exposición directa en las horas centrales. Mantenga una hidratación constante y programe actividades al aire libre en horarios de menor radiación. Si va a estar en la playa o en zonas abiertas, controle la exposición de niños y personas mayores.