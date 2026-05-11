El conjunto de Hansi Flick sella su 29º título liguero en un Spotify Camp Nou entregado. Los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres en la primera parte desataron la fiesta azulgrana ante el eterno rival.

BARCELONA. No hubo milagro para el Real Madrid ni espera para el barcelonismo. El FC Barcelona se ha proclamado campeón de LaLiga 2025/26 de forma matemática a falta de tres jornadas para el final. Y lo ha hecho de la manera más dulce posible para su afición: venciendo por 2-0 al Real Madrid en un Clásico que pasará a la historia como el partido del alirón.

Un inicio arrollador

El Barça no quería prórrogas. Desde el pitido inicial, los de Flick salieron a morder, conscientes de que la victoria les otorgaba el título. La resistencia blanca duró apenas nueve minutos. Marcus Rashford, con un lanzamiento de falta magistral que se coló por la escuadra de Courtois, encendió la mecha de un estadio que ya olía a gloria.

Sin tiempo para que el Madrid reaccionara, llegó el segundo golpe. En el minuto 18, tras una asistencia de tacón de Dani Olmo que dejó boquiabierta a la defensa blanca, Ferran Torres mandó un misil imparable para poner el 2-0 definitivo. Fue un cuarto de hora de fútbol total que dejó la Liga vista para sentencia.

Bicampeones y dominio total

Con este triunfo, el FC Barcelona revalida el título conseguido la pasada campaña, sumando su segunda Liga consecutiva y la número 29 de su palmarés. Bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo ha mostrado una solidez envidiable, superando lesiones de piezas clave y manteniendo un ritmo que ni Madrid ni Atlético han podido seguir en el tramo final.

Al término del encuentro, la locura se desató en el césped. «Es un sueño ganar la Liga así, ante nuestra gente y contra el Madrid», confesaba un emocionado Ferran Torres tras el pitido final. Mientras tanto, las calles de Barcelona y la fuente de Canaletas ya se llenan de miles de aficionados que celebran el regreso al trono del fútbol español.

Las claves del título:

La pegada de Rashford y Lewandowski: Fundamentales en los momentos críticos de la temporada.

Fundamentales en los momentos críticos de la temporada. La irrupción de la juventud: Marc Bernal y Pau Cubarsí han sido pilares de un sistema defensivo casi imbatible.

Marc Bernal y Pau Cubarsí han sido pilares de un sistema defensivo casi imbatible. Efecto Flick: El técnico alemán ha devuelto el gen competitivo y la verticalidad al juego azulgrana.

La Liga se queda en Barcelona. El campeón no ha dado opción y España vuelve a teñirse de azulgrana.