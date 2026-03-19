El coste medio de la electricidad se sitúa en los 24,95 €/MWh durante el día de San José, con los tramos más económicos concentrados en el mediodía
Buenas noticias para el bolsillo en este festivo de San José. El precio de la luz para este jueves, 19 de marzo, continúa su tendencia a la baja y se sitúa en una media de 24,95 €/MWh, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Esta cifra supone un descenso respecto a los 28,88 €/MWh del miércoles, consolidando un respiro para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC).
La jornada destaca por presentar una curva de precios muy atractiva durante las horas centrales del día. Los usuarios podrán disfrutar de tres tramos horarios con precios negativos (de 12:00 a 15:00 horas) y otros tres tramos a coste cero (de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:00). No obstante, es importante recordar que estos valores no implican una factura gratuita, ya que se siguen aplicando los costes fijos correspondientes a peajes, cargos del sistema y ajustes.
Precio de la luz por horas: cuándo encender los electrodomésticos
Para maximizar el ahorro este jueves, es fundamental desplazar el consumo a las horas de mayor generación renovable. El contraste entre el mediodía y la noche será de más de 80 euros.
- Hora más barata: De 12:00 a 15:00 horas, con un precio de -0,01 €/MWh.
- Hora más cara: De 20:00 a 21:00 horas, cuando el pool alcanzará los 80,12 €/MWh.
Precio de la luz por horas, jueves 19 de marzo
- 00:00 a 01:00: 28,21 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 26,40 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 20,62 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 15,11 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 15,36 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 23,35 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 29,29 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 36,27 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 22,85 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 6,84 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 0,00 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 0,00 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: -0,01 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: -0,01 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: -0,01 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 0,00 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 0,34 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 12,50 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 31,83 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 78,05 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 80,12 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 63,80 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 60,01 euros/MWh
Factores que marcan la factura: gas y renovables
A pesar de estos precios puntuales tan bajos, el mercado eléctrico sigue bajo la influencia de la volatilidad internacional. La guerra en Oriente Medio ha provocado que el precio del gas repunte cerca de un 70% desde el inicio del conflicto, afectando directamente a los ciclos combinados cuando la generación renovable no es suficiente.
Sin embargo, la fuerte presencia de la energía eólica e hidráulica en este mes de marzo está logrando desplazar a las fuentes más caras, permitiendo que el precio mayorista sea significativamente inferior al registrado en el mismo periodo de 2025.
Consejos rápidos para el ahorro este festivo
- Aproveche el mediodía: Programe lavadoras, lavavajillas o el horno entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Cuidado con la cena: Evite el consumo intensivo a partir de las 19:00 horas, cuando el precio se dispara por encima de los 70 €/MWh.
- Iluminación LED: Aproveche la luz natural del festivo y recuerde que sustituir bombillas antiguas puede ahorrar hasta un 85% de energía en ese tramo.