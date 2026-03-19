El coste medio de la electricidad se sitúa en los 24,95 €/MWh durante el día de San José, con los tramos más económicos concentrados en el mediodía

Buenas noticias para el bolsillo en este festivo de San José. El precio de la luz para este jueves, 19 de marzo, continúa su tendencia a la baja y se sitúa en una media de 24,95 €/MWh, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Esta cifra supone un descenso respecto a los 28,88 €/MWh del miércoles, consolidando un respiro para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC).

La jornada destaca por presentar una curva de precios muy atractiva durante las horas centrales del día. Los usuarios podrán disfrutar de tres tramos horarios con precios negativos (de 12:00 a 15:00 horas) y otros tres tramos a coste cero (de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:00). No obstante, es importante recordar que estos valores no implican una factura gratuita, ya que se siguen aplicando los costes fijos correspondientes a peajes, cargos del sistema y ajustes.

Precio de la luz por horas: cuándo encender los electrodomésticos

Para maximizar el ahorro este jueves, es fundamental desplazar el consumo a las horas de mayor generación renovable. El contraste entre el mediodía y la noche será de más de 80 euros.

Hora más barata: De 12:00 a 15:00 horas , con un precio de -0,01 €/MWh .

De , con un precio de . Hora más cara: De 20:00 a 21:00 horas, cuando el pool alcanzará los 80,12 €/MWh.

Precio de la luz por horas, jueves 19 de marzo

00:00 a 01:00: 28,21 euros/MWh

01:00 a 02:00: 26,40 euros/MWh

02:00 a 03:00: 20,62 euros/MWh

03:00 a 04:00: 15,11 euros/MWh

04:00 a 05:00: 15,36 euros/MWh

05:00 a 06:00: 23,35 euros/MWh

06:00 a 07:00: 29,29 euros/MWh

07:00 a 08:00: 36,27 euros/MWh

08:00 a 09:00: 22,85 euros/MWh

09:00 a 10:00: 6,84 euros/MWh

10:00 a 11:00: 0,00 euros/MWh

11:00 a 12:00: 0,00 euros/MWh

12:00 a 13:00: -0,01 euros/MWh

13:00 a 14:00: -0,01 euros/MWh

14:00 a 15:00: -0,01 euros/MWh

15:00 a 16:00: 0,00 euros/MWh

16:00 a 17:00: 0,34 euros/MWh

17:00 a 18:00: 12,50 euros/MWh

18:00 a 19:00: 31,83 euros/MWh

19:00 a 20:00: 78,05 euros/MWh

20:00 a 21:00: 80,12 euros/MWh

21:00 a 22:00: 63,80 euros/MWh

22:00 a 23:00: 60,01 euros/MWh

Factores que marcan la factura: gas y renovables

A pesar de estos precios puntuales tan bajos, el mercado eléctrico sigue bajo la influencia de la volatilidad internacional. La guerra en Oriente Medio ha provocado que el precio del gas repunte cerca de un 70% desde el inicio del conflicto, afectando directamente a los ciclos combinados cuando la generación renovable no es suficiente.

Sin embargo, la fuerte presencia de la energía eólica e hidráulica en este mes de marzo está logrando desplazar a las fuentes más caras, permitiendo que el precio mayorista sea significativamente inferior al registrado en el mismo periodo de 2025.

Consejos rápidos para el ahorro este festivo