El Athletic Club regresa este sábado a San Mamés para medirse al Deportivo Alavés a partir de las 16:15 horas, en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. El conjunto bilbaíno vuelve a disputar un compromiso liguero ante su afición en una cita donde los seguidores rojiblancos podrán volver a ver en directo a su equipo en La Catedral. La retransmisión televisiva del derbi vasco correrá a cargo de la plataforma DAZN, que emitirá las imágenes del enfrentamiento en vivo para todos sus abonados.

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El conjunto dirigido por Edin Terzic afronta esta nueva jornada del campeonato doméstico después de no haber podido disputar su último compromiso programado en Valencia frente al Levante. La suspensión de dicho encuentro se produjo a causa del fuerte aguacero registrado sobre el terreno de juego levantino, lo que obligó a aplazar la cita y desplazó el foco de la actualidad rojiblanca directamente hacia el choque del fin de semana ante el cuadro babazorro.

Horario del partido y retransmisión televisiva en La Catedral

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El calendario oficial de LaLiga EA Sports ha fijado el arranque del partido para las 16:15 horas de este sábado 19 de septiembre. San Mamés será el escenario que albergue el duelo entre los dos conjuntos en esta jornada 7 de la competición, en la que la escuadra local buscará lograr un resultado favorable en su reencuentro con el público bilbaíno tras la obligada pausa en su calendario por las inclemencias meteorológicas en tierras valencianas.

Los aficionados interesados en seguir la evolución del choque entre el Athletic Club y el Deportivo Alavés podrán conectarse a la señal en directo distribuida por DAZN. La plataforma audiovisual ofrecerá la cobertura completa del encuentro desde los instantes previos al inicio fijado a las 16:15 horas, detallando todas las incidencias de esta jornada de fútbol de Primera División en el coliseo bilbaíno.