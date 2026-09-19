El Valencia Basket arranca su participación en la temporada oficial disputando la segunda semifinal de la Supercopa Endesa 2026 frente al Barcelona. El enfrentamiento se celebrará este sábado 19 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en la pista del Palau Municipal D’Esports de Badalona. El equipo taronja acude a la cita badalonesa como vigente campeón del torneo y tras haberse proclamado también ganador de la pasada Liga Endesa en la temporada 2025-26.

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Este partido supone la reedición de la última final liguera entre ambas entidades. Para el club valenciano se trata de su octava participación en la historia de la Supercopa Endesa, trofeo que ha conquistado en dos ocasiones (en los años 2017 y 2025) y en el que alcanzó además la final en la edición de 2010. Por su parte, el Barcelona cuenta con seis títulos de Supercopa en sus vitrinas y persigue la consecución de su séptimo trofeo, un logro que no alcanza desde hace once años, cuando obtuvo su último éxito en esta competición.

Un renovado Valencia Basket ante el reto histórico frente al Barça

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El proyecto deportivo del Valencia Basket afronta esta nueva etapa bajo la dirección técnica del entrenador Xavi Albert. Tras conquistar dos títulos en la campaña 2025-26, el renovado cuadro taronja inicia un curso marcado por las novedades en su plantilla y por la exigencia de defender las coronas obtenidas. En esta primera prueba del calendario, el conjunto valenciano busca acceder a la finalísima tras superar al Barça, rival ante el que no ha conseguido ninguna victoria en sus precedentes dentro de la Supercopa Endesa.

La competición en el Palau Municipal D’Esports de Badalona se pondrá en marcha previamente con la primera semifinal. El encuentro inaugural del torneo enfrentará al equipo anfitrión, el Asisa Joventut, contra el Kosner Baskonia el mismo sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas. La escuadra badalonesa, que conquistó el trofeo en 1985 y 1986, pretende volver a alzarse con el título cuatro décadas después, mientras que la entidad baskonista, ganadora de cuatro ediciones consecutivas entre 2005 y 2008, busca su quinto entorchado tras 18 años. Los vencedores de ambos cruces de semifinales se disputarán el título en la final fijada para el domingo 20 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

Horario y dónde ver por televisión el Valencia Basket – Barcelona

El duelo entre el Valencia Basket y el Barcelona, correspondiente a la segunda semifinal de la Supercopa Endesa Badalona 2026, dará comienzo a las 21:00 horas del sábado 19 de septiembre.

La retransmisión televisiva y en plataforma online del choque correrá a cargo de DAZN. Por segundo año consecutivo, la plataforma audiovisual ofrecerá en directo todos los partidos del torneo inaugural de la temporada, al igual que los encuentros pertenecientes a la Liga Endesa y a la Copa del Rey.