El Sevilla Fútbol Club y el Fútbol Club Barcelona se ven las caras este sábado 19 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el duelo más destacado de la séptima fecha de LaLiga EA Sports. El equipo hispalense, dirigido por Luis García Plaza, afronta este exigente compromiso inmerso en una dinámica muy positiva de resultados tras lograr la victoria en Riazor en su anterior compromiso liguero.

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Por su parte, el conjunto azulgrana, bajo la dirección técnica del alemán Hansi Flick, llega a la capital andaluza luciendo un contundente rendimiento ofensivo. El bloque catalán ha saldado la práctica totalidad de sus enfrentamientos con marcadores muy abultados, habiendo marcado menos de tres goles únicamente en su choque frente al Athletic Club. En su actuación más reciente, disputada el pasado miércoles en el turno inmediatamente posterior a la victoria sevillista en La Coruña, los de Flick firmaron una goleada por 7-2 ante el Racing de Santander.

Horario del partido Sevilla FC – FC Barcelona

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El enfrentamiento entre el Sevilla de Luis García Plaza y el FC Barcelona de Hansi Flick, correspondiente a la jornada 7 del campeonato de Primera División, ha sido fijado para este sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas. El feudo de Nervión será el escenario donde ambos clubes disputen tres puntos clave en la zona alta de la tabla clasificatoria.

Dónde ver por televisión en directo el Sevilla FC – FC Barcelona

Los aficionados que deseen seguir en vivo el encuentro entre sevillistas y azulgranas podrán hacerlo a través de la televisión de pago. La retransmisión en directo del choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán estará disponible de manera exclusiva en España en la señal del canal Movistar LaLiga, perteneciente a la plataforma Movistar+.