El Palau Municipal d’Esports de Badalona albergará este sábado 19 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, el enfrentamiento entre el Asisa Joventut y el Kosner Baskonia, correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa Endesa de baloncesto. Ambas escuadras dejan atrás el periodo de preparación de la pretemporada para iniciar el calendario oficial en un torneo que pone en juego el primer título del curso a través de un formato de dos partidos. El vencedor de este primer cruce obtendrá la clasificación para la gran final fijada para el domingo 20 de septiembre, donde se medirá al ganador de la segunda semifinal que disputarán el Barcelona y el Valencia Basket.

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El conjunto badalonés afronta la cita en calidad de anfitrión con el objetivo de pelear por el trofeo ante su afición. La entidad verdeinegra, que ya se proclamó campeona del certamen en las ediciones celebradas en 1985 y 1986, buscará superar la eliminatoria de semifinales para intentar volver a alzarse con el título cuatro décadas después de sus anteriores conquistas en esta competición.

Búsqueda de la final en el recinto badalonés y retransmisión televisiva

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Por su parte, el Kosner Baskonia acude al compromiso tras haberse proclamado campeón en la última edición de la Copa del Rey de baloncesto. El equipo vitoriano, que dominó el palmarés de la Supercopa con cuatro títulos consecutivos logrados entre los años 2005 y 2008, afronta el encuentro con el propósito de alcanzar la final y optar a levantar su quinto trofeo de la categoría 18 años después de su último triunfo.

El ganador de la eliminatoria entre el Joventut y el Baskonia certificará su pase al partido decisivo del domingo, donde quedará configurado el cartel que definirá al campeón de la edición de 2026. Los aficionados al baloncesto que deseen seguir en directo el desarrollo del encuentro entre el Asisa Joventut y el Kosner Baskonia podrán hacerlo a través de la cobertura televisiva que ofrecerá la plataforma DAZN desde el recinto de Badalona a partir de las 18:00 horas de este sábado.