El Estadio de El Sadar alberga este sábado 19 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, el enfrentamiento entre el Club Atlético Osasuna y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada de LaLiga previa al parón de la competición. El encuentro reúne a dos conjuntos igualados en la tabla clasificatoria con un balance de 7 puntos en sus casilleros, aunque atravesando dinámicas y circunstancias particulares en el arranque del curso. Para el cuadro navarro, la cita supone la oportunidad de frenar una racha de tres derrotas consecutivas, mientras que la entidad madrileña afronta el compromiso tras haber recibido esta misma semana la autorización administrativa para volver a disputar sus partidos en su estadio a partir del próximo mes de octubre, previsiblemente en el choque fijado ante el Athletic Club.

Lee tambien: Valencia Basket – Barcelona de la Supercopa Endesa: horario y dónde ver por TV y en directo online

El rendimiento defensivo se sitúa como uno de los aspectos centrales en el análisis previo del choque para ambos entrenadores. El conjunto rojillo afronta el partido con la necesidad de reducir la cifra de tantos encajados, registrando en la actualidad una media de dos goles recibidos por encuentro. Por su parte, el equipo dirigido por Beñat San José acude a la cita pamplonica con la tarea pendiente de consolidar su zaga, al no haber logrado mantener la portería a cero en ninguno de los compromisos disputados hasta la fecha en la competición doméstica.

Horario y retransmisión en televisión del Osasuna contra el Rayo Vallecano

Lee tambien: Asisa Joventut – Kosner Baskonia: horario, canal de televisión y dónde ver en directo la semifinal de la Supercopa Endesa

El partido entre el conjunto de Pamplona y la escuadra franjirroja está programado para su inicio a las 14:00 horas de este sábado en el feudo navarro. Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo por televisión podrán hacerlo en abierto mediante la emisión de la plataforma DAZN LaLiga, operador encargado de ofrecer la retransmisión del evento desde El Sadar.

La igualdad a 7 puntos en el casillero de ambas entidades otorga un valor estratégico a este último duelo antes del parón del calendario, donde tanto Osasuna como el Rayo Vallecano buscarán sumar una victoria que les permita corregir los deberes pendientes en la parcela defensiva y escalar posiciones en la clasificación genera