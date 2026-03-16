La influencer ha compartido con sus seguidores los detalles del cuadro de impétigo que padece la pequeña, una infección bacteriana que ha obligado a la familia a extremar las precauciones y ajustar sus rutinas.

La creadora de contenido Violeta Mangriñán atraviesa una semana especialmente compleja en el ámbito personal. A través de sus redes sociales, la empresaria ha hecho partícipes a sus seguidores de la preocupación que vive en su hogar debido al estado de salud de su hija mayor, Gala, quien ha sido diagnosticada de impétigo.

Un diagnóstico «escandaloso visualmente»

El impétigo es una infección bacteriana muy común en la infancia que se manifiesta a través de ampollas, llagas rojizas y descamación. Aunque, tal y como ha señalado la propia Mangriñán, no se trata de una enfermedad grave, su apariencia puede resultar alarmante.

«Si veis una foto de los ojos de mi hija ahora mismo, asusta y da muchísima pena. No es nada grave, pero es muy escandaloso visualmente», ha explicado la influencer. La infección, que inicialmente parecía localizada, ha mostrado un comportamiento persistente, extendiéndose por zonas como la espalda, la axila y el área ocular, lo que ha llevado a los especialistas a ajustar el tratamiento hacia una pauta de antibióticos orales.

Conciliación y medidas de prevención

Este proceso ha coincidido con problemas respiratorios que ya afectaban a sus dos hijas, Gala y Gia, dificultando el descanso nocturno de toda la familia. Ante el diagnóstico dermatológico, Violeta ha adoptado medidas estrictas para favorecer la recuperación de la pequeña y evitar la propagación del brote:

Ausencia escolar: Gala permanecerá en casa sin asistir al colegio, tanto por su propia salud como para evitar contagios, dado que el impétigo es altamente transmisible por contacto directo.

Gala permanecerá en casa sin asistir al colegio, tanto por su propia salud como para evitar contagios, dado que el impétigo es altamente transmisible por contacto directo. Supervisión constante: La influencer ha reorganizado su intensa agenda profesional —que incluye la gestión de su empresa de té matcha y su actividad en redes sociales— para dedicarse al cuidado personal de su hija y asegurar el cumplimiento del tratamiento pautado por dermatólogos y pediatras.

La influencer ha reorganizado su intensa agenda profesional —que incluye la gestión de su empresa de té matcha y su actividad en redes sociales— para dedicarse al cuidado personal de su hija y asegurar el cumplimiento del tratamiento pautado por dermatólogos y pediatras. Atención sanitaria: La familia ha contado con asistencia especializada, incluyendo fisioterapia respiratoria a domicilio, para aliviar la congestión que las niñas arrastraban desde el inicio del proceso.

La realidad de la maternidad frente a la faceta pública

Esta situación ha vuelto a poner de manifiesto los desafíos de la conciliación. Mangriñán, quien ha hablado abiertamente en diversas ocasiones sobre la presión que supone intentar equilibrar su faceta como empresaria con la maternidad, se ha visto obligada a reajustar sus prioridades.

Pese a la inquietud lógica que genera ver la evolución de las lesiones en el rostro de su hija, la influencer mantiene la calma, confiando en que el tratamiento antibiótico logre remitir la infección por completo en los próximos días. La comunidad de seguidores de la valenciana ha mostrado un apoyo masivo, empatizando con una situación cotidiana que, aunque aparatosa, forma parte de los retos habituales de la crianza.