‘Dear Killer Nannies: Criado por sicarios’ propone una nueva mirada sobre el universo de Pablo Escobar. Lejos de repetir el enfoque de otras narcoseries centradas en el poder, la violencia y la persecución policial del capo colombiano, la ficción pone el foco en Juan Pablo Escobar, su hijo, y en cómo fue crecer dentro del entorno del Cartel de Medellín. La serie está disponible en Disney+ y cuenta con una temporada de ocho episodios.

La producción está creada por Sebastián Ortega, Pablo Farina y el propio Juan Pablo Escobar, que participa en una de las propuestas más personales sobre la herencia emocional y familiar que dejó el narcotraficante.

De qué trata ‘Dear Killer Nannies’

La serie narra la infancia y adolescencia de Juampi, apodo de Juan Pablo Escobar, un niño que crece rodeado de lujos en Medellín y que ve a su padre como una figura admirada por muchos. En su entorno, Pablo Escobar aparece como un benefactor de los más humildes, alguien respetado y temido a partes iguales.

Sin embargo, esa imagen empieza a quebrarse cuando el niño descubre que los hombres que lo cuidan no son simples acompañantes o guardaespaldas, sino sicarios al servicio de su padre. A partir de ahí, la ficción muestra el proceso por el que Juampi empieza a entender que su vida está marcada por una guerra que no eligió y por un apellido convertido en condena.

John Leguizamo interpreta a Pablo Escobar

Uno de los grandes reclamos de ‘Dear Killer Nannies: Criado por sicarios’ es la presencia de John Leguizamo en el papel de Pablo Escobar. Aunque el personaje del capo tiene un peso evidente, la serie no gira únicamente en torno a él, sino sobre la mirada de su hijo y la forma en que un niño interpreta un mundo dominado por la violencia, el miedo y la lealtad criminal.

La ficción se distancia así de otros relatos sobre Escobar al explorar el impacto íntimo del narcotráfico dentro de la familia, especialmente en quien crece idealizando a un padre que poco a poco descubre como una figura criminal.

Una narcoserie desde dentro del hogar de Escobar

El título de la serie resume buena parte de su premisa. Las “nannies” no son cuidadoras convencionales, sino hombres armados, violentos y vinculados al cartel que terminan formando parte de la vida cotidiana del protagonista.

Esa contradicción es uno de los puntos más potentes de la historia: la infancia de Juampi transcurre entre juguetes, mansiones y privilegios, pero también entre amenazas, armas, huidas y silencios. La serie muestra cómo el lujo puede convivir con el terror y cómo un niño puede tardar años en comprender el verdadero origen del poder de su familia.

Una historia sobre identidad, culpa y ruptura

Más que una serie sobre Pablo Escobar, ‘Dear Killer Nannies’ es una historia sobre el peso de heredar un apellido. Juan Pablo Escobar ha dedicado buena parte de su vida adulta a desmarcarse de los crímenes de su padre, y esta ficción funciona como una reconstrucción emocional de ese proceso.

La serie plantea una pregunta central: qué ocurre cuando un niño descubre que el héroe de su infancia es, en realidad, uno de los hombres más temidos del mundo. Desde esa premisa, la trama aborda la pérdida de la inocencia, la culpa heredada y la necesidad de romper con un legado construido sobre la violencia.

Por qué ver ‘Dear Killer Nannies’ en Disney+

La serie puede interesar tanto a quienes siguieron ficciones como ‘Narcos’ como a quienes buscan un enfoque menos convencional sobre el crimen organizado. Su principal diferencia está en el punto de vista: aquí el centro no es la cacería policial ni la construcción del imperio criminal, sino la vivencia de un hijo atrapado dentro de ese mundo.

Con sus ocho episodios, ‘Dear Killer Nannies: Criado por sicarios’ se presenta como una ficción de drama y crimen con una lectura familiar, psicológica y moral. Una historia sobre Pablo Escobar, sí, pero contada desde el lugar menos habitual: el de quien tuvo que crecer bajo su sombra.