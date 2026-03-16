La clave reside en la temperatura de la infusión y el reposo previo: técnicas profesionales para alcanzar la textura ideal esta Semana Santa.

La llegada de la Semana Santa trae consigo la esperada tradición de las torrijas, un postre que, pese a su aparente sencillez, encierra una técnica exigente. El error más común entre los cocineros aficionados —y el que suele arruinar el resultado final— ocurre en el momento del remojo: las rebanadas de pan se reblandecen en exceso, desmoronándose antes de llegar a la sartén.

Para evitar este desastre, maestros reposteros como Alberto García Pérez, de la histórica Pastelería Cala-Millor de Madrid, han compartido el truco definitivo que garantiza que las torrijas mantengan su consistencia y forma intactas.

La temperatura, el factor determinante

La máxima fundamental que todo repostero debe seguir es utilizar siempre la leche fría. Tras realizar la infusión con canela y limón, es imprescindible permitir que la mezcla se enfríe completamente antes de sumergir el pan.

Si la leche se utiliza caliente, las fibras del pan se descomponen rápidamente, debilitando la miga y provocando que la pieza se rompa al manipularla o al pasarla por el huevo. Por el contrario, la leche fría posibilita que el pan absorba el líquido de manera uniforme, ganando en cremosidad sin sacrificar su estructura.

Pasos esenciales para una textura profesional

Además de controlar la temperatura, los expertos señalan otras pautas ineludibles para lograr un acabado de pastelería:

Elección del pan: Se debe utilizar pan del día anterior, cuya miga firme es ideal para absorber el líquido sin desintegrarse.

Se debe utilizar pan del día anterior, cuya miga firme es ideal para absorber el líquido sin desintegrarse. El reposo escurrido: Tras el remojo, es fundamental dejar reposar las rebanadas sobre una rejilla. Este paso elimina el exceso de leche, facilita que el huevo se adhiera correctamente a la superficie y evita salpicaduras peligrosas durante la fritura.

Tras el remojo, es fundamental dejar reposar las rebanadas sobre una rejilla. Este paso elimina el exceso de leche, facilita que el huevo se adhiera correctamente a la superficie y evita salpicaduras peligrosas durante la fritura. Fritura controlada: Se recomienda freír en tandas pequeñas (de cuatro o cinco unidades) para mantener la temperatura constante del aceite, ya sea de girasol para un sabor neutro o de oliva para quienes prefieren una intensidad mayor.

Se recomienda freír en tandas pequeñas (de cuatro o cinco unidades) para mantener la temperatura constante del aceite, ya sea de girasol para un sabor neutro o de oliva para quienes prefieren una intensidad mayor. Acabado final: El rebozado en azúcar y canela debe realizarse mientras la torrija aún está templada, asegurando que la mezcla se integre perfectamente en la superficie.

Un legado histórico

Las torrijas son mucho más que un postre estacional; representan un patrimonio culinario con siglos de historia. Sus raíces se remontan a la antigua Roma, donde en los recetarios de Marco Gavio Apicio ya se documentaban preparaciones similares que consistían en remojar pan en leche o vino para luego freírlo con miel. Esta técnica de aprovechamiento y reciclaje culinario ha evolucionado hasta consolidarse como el símbolo gastronómico por excelencia de la Semana Santa en España.

Siguiendo estos consejos técnicos —leche fría, pan con miga consistente y un escurrido meticuloso—, cualquier aficionado puede elevar su receta tradicional y asegurar que sus torrijas luzcan la textura cremosa y firme que caracteriza a las mejores pastelerías de nuestro país.