Los resultados del sorteo de Bonoloto celebrado el miércoles 22 de julio de 2026 se reproducen a continuación con base en la información facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indica la nueva edición del sorteo correspondiente a la fecha señalada y la combinación oficial publicada por el organismo gestor. En España, además de la gestión por parte de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), otros juegos son administrados por entidades como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), cuyo funcionamiento es independiente.

La presente nota consignará la combinación ganadora y los elementos complementarios del sorteo, así como las categorías de premio, la mecánica de juego y las instrucciones administrativas de cobro conforme a la normativa vigente.

Combinación ganadora: 02, 17, 23, 34, 35, 47

Número complementario: 36

Reintegro: 3

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se informa que la Bonoloto establece las siguientes categorías de premios, según el número de aciertos en relación con la combinación oficial:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia con el número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Se realizan sorteos de lunes a viernes. Se dispone de modalidades de apuesta sencilla y de apuestas múltiples en función del número de combinaciones seleccionadas; la apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por apuesta. Los detalles operativos y las modalidades de juego se regulan por la normativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios hasta 2.000 € podrán ser cobrados en los puntos de venta autorizados. Para importes superiores se requerirá la gestión en entidades colaboradoras conforme a los procedimientos establecidos por la SELAE. La caducidad para el cobro de los premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios quedarán sujetos a las retenciones e impuestos según la normativa tributaria vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La realización y supervisión del sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad de la Bonoloto se efectúa en días laborables de lunes a viernes, conforme a la planificación oficial del operador.

Verificación oficial

Se recomienda la verificación de los resultados en la fuente oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)