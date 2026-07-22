Los resultados del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) correspondientes al miércoles 22 de julio de 2026 han sido publicados por la entidad organizadora. Los datos se han facilitado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se reproducen a continuación con carácter informativo en atención a la comunicación oficial de la propia entidad.

Se informa que los premios podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE, con un plazo de canje de tres meses naturales desde la fecha del sorteo (hasta la fecha indicada por la ONCE en cada modalidad).

Mi día de la ONCE: Número 2 de octubre de 1930 · número de la suerte 08

Super 11: 02, 07, 08, 12, 13, 18, 25, 26, 28, 29, 33, 38, 40, 44, 47, 57, 67, 69, 80, 83 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Triplex de la ONCE: 652 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio oficial ha sido facilitado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). A efectos informativos se detallan a continuación las modalidades incluidas en la comunicación oficial. Las cantidades y categorías que figuren en la lista oficial de la ONCE deberán ser contrastadas en los canales oficiales y puntos de venta autorizados.

Mi día de la ONCE

La combinación adjudicada en la modalidad «Mi día de la ONCE» para el sorteo del 22 de julio de 2026 consta del día 2 de octubre de 1930 y del número de la suerte 08. Los billetes y comprobantes podrán ser verificados en puntos de venta autorizados y en la web de JuegosONCE. El plazo de canje será de tres meses naturales desde la fecha del sorteo.

Super 11

La combinación del Super 11 publicada para la fecha indicada incluye los números 02, 07, 08, 12, 13, 18, 25, 26, 28, 29, 33, 38, 40, 44, 47, 57, 67, 69, 80 y 83. Se recuerda que la modalidad señalada figura como «Premio Último sorteo del día (21:15)». La verificación se efectuará en los canales oficiales y en puntos de venta autorizados.

Triplex de la ONCE

En el Triplex de la ONCE la combinación asignada para el último sorteo del día (21:15) es el número 652. La comprobación de premios se realizará conforme a los procedimientos habituales en puntos de venta autorizados y en la web de JuegosONCE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica y las modalidades de apuesta son las establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El coste del boleto y las opciones de apuesta dependen de la modalidad concreta y serán las informadas en puntos de venta autorizados y en la web oficial de la ONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los cobros se tramitarán conforme a la normativa vigente. El plazo para el cobro o canje de los premios será de 90 días naturales (tres meses) desde la fecha del sorteo, salvo indicación expresa en la normativa de la ONCE. Las retenciones y obligaciones fiscales se aplicarán según lo establecido por la Agencia Tributaria; el umbral exento deberá consultarse en la normativa fiscal vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos son organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Su gestión y comunicación se realizan por la propia ONCE; a diferencia de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la ONCE actúa como entidad organizadora de estas modalidades específicas.

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La información oficial puede ser consultada en: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

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