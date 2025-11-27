El trágico suceso tuvo lugar en un área próxima a las instalaciones presidenciales en Washington D.C. Las autoridades militares y federales han iniciado una investigación de urgencia para esclarecer las circunstancias.

Washington D.C. se encuentra en estado de conmoción tras confirmarse la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional que fueron tiroteados en un área cercana al complejo de la Casa Blanca. El incidente, cuyas circunstancias exactas aún no han sido esclarecidas, ha obligado a las autoridades militares y policiales a iniciar una investigación inmediata.

El suceso se registró durante la tarde del miércoles 26 de noviembre. Los dos militares, que se encontraban de servicio o cerca de una instalación militar próxima a la sede presidencial, fueron hallados sin vida con heridas de bala. La noticia ha sido confirmada por la comandancia de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y por fuentes federales.

Investigación de urgencia y hermetismo

El hermetismo en torno a los hechos es total. La investigación ha sido asumida por el Servicio Secreto y la policía local, junto con las autoridades militares, para determinar si se trató de un acto intencionado, un ataque dirigido, o si las muertes se produjeron en el contexto de un incidente interno.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad de las víctimas, su rango, ni el posible móvil detrás del tiroteo. La prioridad de las autoridades es notificar a las familias y asegurar el perímetro de la zona afectada.

Reacciones políticas y el papel de la Guardia Nacional

La noticia generó una rápida respuesta desde los círculos políticos. La Casa Blanca emitió un breve comunicado lamentando profundamente la pérdida de los dos miembros del servicio y ofreciendo su total colaboración a los entes investigadores.

La Guardia Nacional tiene un papel permanente en la capital estadounidense, apoyando la seguridad y la logística en diversas instalaciones federales, incluida la protección de áreas sensibles. Este incidente subraya los riesgos inherentes al servicio de las fuerzas armadas incluso en tiempos de paz y en el corazón político del país.

Se espera que en las próximas horas se ofrezca una rueda de prensa para aclarar si se busca a un sospechoso externo o si la causa del tiroteo se encuentra dentro de las instalaciones militares.