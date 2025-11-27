El largo periodo de espera para los seguidores de la saga ‘Canción de Hielo y Fuego’ ha terminado. Tras el éxito de La Casa del Dragón, HBO y Max han confirmado un calendario de estrenos anual que garantiza la presencia constante del universo de ‘Juego de Tronos’ en la pequeña pantalla. El gran debut que abrirá este ciclo de contenido será ‘El Caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante’.

Inicialmente prevista para finales de este año, la nueva precuela ha fijado su fecha de estreno oficial para enero de 2026 (fuentes apuntan al 19 de enero), y ya ha sido renovada por una segunda temporada antes incluso de su lanzamiento.

Adiós a los Dragones, Hola a los Caballeros

La nueva serie se centrará en la aclamada colección de novelas cortas de George R.R. Martin, Cuentos de Dunk y Egg. La trama está ambientada un siglo antes de los sucesos de Juego de Tronos y sigue las aventuras de un dúo muy querido por los fans:

Ser Duncan el Alto (‘Dunk’): Un caballero errante, ingenuo y de noble corazón, interpretado por Peter Claffey.

Un caballero errante, ingenuo y de noble corazón, interpretado por Peter Claffey. Egg: Su escudero, quien en realidad es el príncipe Aegon Targaryen, futuro rey de Poniente, interpretado por Dexter Sol Ansell.

El propio George R.R. Martin ha ejercido de productor ejecutivo y cocreador, asegurando un tono más íntimo y centrado en el honor y el drama humano de la caballería, un marcado contraste con las grandes batallas y los dragones que definen La Casa del Dragón. La primera temporada constará de seis episodios.

El calendario de Poniente hasta 2028

Las renovaciones anticipadas por HBO confirman que la estrategia es mantener la franquicia viva con estrenos alternos. Esto es lo que se sabe sobre el futuro de las principales series:

‘El Caballero de los Siete Reinos’ (T1): Estreno en enero de 2026 .

Estreno en . ‘La Casa del Dragón’ (T3): Estreno previsto para mediados de 2026 .

Estreno previsto para . ‘El Caballero de los Siete Reinos’ (T2): Previsto para 2027 .

Previsto para . ‘La Casa del Dragón’ (T4): Confirmada para 2028.

Con este ambicioso plan, los seguidores pueden estar tranquilos: el mundo de Poniente no desaparecerá de la pequeña pantalla en el futuro inmediato, sin importar el ritmo de publicación de la siguiente novela, Vientos de Invierno.