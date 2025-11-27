El cantante almeriense revela la extrema presión física y psicológica que sufrió al inicio de su meteórica carrera musical tras Operación Triunfo

La vida de un artista superestrella a menudo oculta luchas internas inesperadas. En una revelación que ha conmocionado a sus seguidores, David Bisbal ha compartido la inmensa ansiedad y el miedo escénico que lo invadieron en los momentos iniciales de su carrera profesional, justo cuando saboreaba la cima del éxito.

El cantante almeriense confesó que, antes de enfrentarse al público con su primer gran hit internacional, su nerviosismo era tan agudo que se manifestaba físicamente.

«Había veces que antes de salir al escenario, con canciones como ‘Ave María’, me daban ganas de vomitar. Era una ansiedad terrible,» reveló Bisbal.

El vértigo del éxito tras Operación Triunfo

La confesión subraya el brutal contraste entre la fama inmediata que le proporcionó el reality show Operación Triunfo (OT) y la realidad emocional de gestionar un éxito de esa magnitud. Tras salir de la academia, Bisbal se encontró con estadios llenos y una exigencia mediática sin precedentes.

El éxito de «Ave María» y el lanzamiento de su primer álbum lo catapultaron a la categoría de fenómeno de masas. Sin embargo, detrás de la energía y el baile en el escenario, el cantante luchaba en privado contra el vértigo de las expectativas y la presión de tener que demostrar constantemente que merecía ese estatus.

De la ansiedad a la madurez artística

Con el paso de los años, David Bisbal ha logrado canalizar y dominar esa presión inicial. El artista reconoce que su madurez en la industria, junto con la experiencia de miles de conciertos y giras internacionales, le ha permitido encontrar la serenidad necesaria para disfrutar de la música.

Hoy, la tranquilidad con la que afronta cada espectáculo es la prueba de su evolución. Su testimonio sirve como recordatorio de que incluso las figuras más exitosas del entretenimiento han tenido que superar barreras psicológicas y momentos de duda extrema en su camino hacia el triunfo.