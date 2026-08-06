La FIFA ha admitido que cometió errores en la gestión del fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que pretendía abrir a inversores privados la participación en determinados activos vinculados al Mundial. El organismo reconoce que el proceso “debería haberse gestionado de otra manera”, aunque sostiene que todas las actuaciones respetaron su marco normativo.

Durante una reunión celebrada este miércoles en Rabat, la dirección de la FIFA también advirtió de que no tolerará nuevos ataques contra su integridad, su modelo de gobierno y sus procedimientos internos, y anunció que adoptará las medidas necesarias para proteger su reputación.

La FIFA admite fallos de gestión y comunicación

En un comunicado, el organismo reconoció que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro pudieron sentirse apartados del proceso de preparación del FIFA Forward Enterprise.

La institución señaló que la propuesta no fue tramitada correctamente y admitió nuevos errores después de que el proyecto se filtrara a los medios de comunicación.

La FIFA remitió además una carta al Consejo y a las federaciones en la que presentó disculpas y se comprometió a evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Como consecuencia, se realizará una revisión interna y sus conclusiones serán presentadas durante la próxima reunión del Consejo de la FIFA.

El proyecto fue retirado tras las críticas

El FIFA Forward Enterprise contemplaba la entrada de capital privado en activos comerciales relacionados con la Copa del Mundo.

La propuesta generó críticas internas y externas por el posible impacto que tendría sobre el control de los derechos comerciales y sobre el papel de las federaciones dentro de la estructura de la organización.

Finalmente, el proyecto fue retirado antes de su puesta en marcha.

Pese a reconocer fallos en la gestión, la FIFA insiste en que las decisiones adoptadas se mantuvieron dentro de sus normas y procedimientos.

Advierte que defenderá su integridad y reputación

Tras la retirada del proyecto, la organización aseguró que no aceptará más ataques contra su integridad, su buen gobierno o el debido proceso.

La FIFA afirmó que tomará “todas las medidas necesarias” para salvaguardar su nombre y su reputación.

El organismo considera que la experiencia debe servir para mejorar sus sistemas de toma de decisiones, comunicación y coordinación entre los diferentes órganos de gobierno.

Respaldo a Gianni Infantino y al secretario general

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó en la reunión junto al secretario general, Mattias Grafström, y otros miembros de la Junta Directiva.

Según la versión oficial, Grafström y los integrantes de la dirección respaldaron a Infantino, mientras que el presidente expresó su apoyo al secretario general y a la administración del organismo.

Grafström había mantenido una posición crítica respecto al proyecto FIFA Forward Enterprise.

Las partes coincidieron en que la comunicación y la interacción entre la presidencia, la secretaría general, el Consejo y las federaciones deben mejorar en términos de eficacia y transparencia.

La FIFA busca recuperar la confianza interna

La dirección del organismo sostiene que los acuerdos alcanzados en Rabat permitirán reforzar la gobernanza y restablecer la confianza en la institución.

La FIFA también destacó el trabajo realizado por su administración en la organización de la Copa del Mundo y defendió la necesidad de que todas las partes actúen de manera coordinada.

El objetivo, según el comunicado, es afrontar unidos los próximos grandes torneos y los desafíos que tiene por delante el fútbol internacional.

Revisará el futuro del programa FIFA Forward

La FIFA anunció que continuará trabajando con las federaciones y demás partes interesadas para revisar cómo puede seguir apoyando el desarrollo del fútbol mediante el programa FIFA Forward.

La iniciativa está destinada a financiar proyectos entre las 211 federaciones miembro, las confederaciones continentales y las asociaciones regionales.

El organismo deberá definir ahora si recupera parte de las ideas del proyecto retirado o si diseña un nuevo modelo de financiación sin recurrir a la fórmula inicialmente planteada.