Rafa Jódar superó un exigente debut en el Masters 1000 de Montreal al remontar frente al francés Corentin Moutet por 4-6, 6-1 y 6-3.

El tenista español tuvo que reaccionar después de perder el primer set, pero terminó imponiendo su ritmo y aseguró su clasificación para la tercera ronda, donde se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti.

La victoria llegó apenas dos días después de que Jódar disputara la final del torneo de Washington ante Taylor Fritz.

Moutet se lleva el primer set

Jódar no encontró inicialmente su mejor nivel ante un rival incómodo y capaz de cambiar constantemente el ritmo del encuentro.

Un único quiebre en el quinto juego permitió a Moutet tomar ventaja y cerrar la primera manga por 6-4.

El madrileño, sin embargo, mantuvo la concentración y volvió a mostrar la fortaleza mental que ha caracterizado su primera temporada como profesional.

Una reacción contundente del español

El comienzo del segundo set tampoco fue sencillo. Jódar perdió su servicio, pero recuperó inmediatamente la rotura y empezó a elevar la intensidad de su tenis.

El español encontró mayor profundidad en sus golpes, atacó con su revés paralelo y utilizó las subidas a la red para incomodar a Moutet.

El francés se vio obligado a asumir más riesgos y comenzó a acumular errores. Jódar aprovechó ese momento para dominar completamente la manga y ganarla por 6-1.

Cuatro juegos consecutivos para cerrar el partido

En el set definitivo, Jódar consiguió una rotura temprana, aunque Moutet respondió y recuperó el terreno perdido durante un tramo de dudas del español con el servicio.

El partido permaneció equilibrado hasta los momentos decisivos. Con 3-3 en el marcador, el jugador de Leganés tomó el control y ganó los últimos cuatro juegos del encuentro.

El 6-3 definitivo confirmó una remontada trabajada y permitió al español continuar su camino en el torneo canadiense.

Lorenzo Musetti será su próximo rival

Tras eliminar a Moutet, Jódar se medirá en tercera ronda con Lorenzo Musetti.

El enfrentamiento supondrá una nueva prueba para el madrileño, que busca mantener su buen momento tras alcanzar la final en Washington y superar un complicado estreno en Montreal.