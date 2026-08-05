Rafa Jódar afronta este miércoles 5 de agosto su estreno en el Masters 1000 de Montreal. El tenista madrileño se medirá al francés Corentin Moutet en la segunda ronda del torneo canadiense, apenas unos días después de disputar la final del ATP 500 de Washington.

El encuentro está programado en el tercer turno de la pista 5 del IGA Stadium y no comenzará antes de las 21:00 horas en la España peninsular. El horario definitivo dependerá de la duración de los dos partidos anteriores.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos jugadores.

A qué hora juega Rafa Jódar contra Corentin Moutet

La jornada en la pista 5 comenzará a las 17:00 horas en España. El partido de Jódar aparece situado en el tercer turno, por lo que su inicio está previsto no antes de las 21:00 horas.

Algunas estimaciones sitúan el comienzo alrededor de las 21:30 horas, aunque podría retrasarse si los encuentros anteriores se prolongan.

Partido: Rafa Jódar-Corentin Moutet

Rafa Jódar-Corentin Moutet Fecha: miércoles 5 de agosto de 2026

miércoles 5 de agosto de 2026 Hora: no antes de las 21:00 horas

no antes de las 21:00 horas Pista: pista 5 del IGA Stadium de Montreal

Dónde ver el partido por televisión

El duelo entre Rafa Jódar y Corentin Moutet podrá seguirse a través de Movistar Plus+.

La retransmisión también estará disponible en Movistar Deportes 2, los canales incluidos en el paquete Deportes+ y #Vamos, situado en el dial 7.

Otra alternativa es ATP Tennis TV, la plataforma oficial del circuito masculino, disponible mediante suscripción.

La información facilitada no contempla una retransmisión gratuita y en abierto del encuentro.

Jódar llega tras alcanzar la final en Washington

El madrileño aterriza en Montreal después de completar una destacada actuación en el ATP 500 de Washington, donde alcanzó la final antes de caer frente a Taylor Fritz por 7-6 y 6-4.

Durante el torneo estadounidense eliminó a jugadores como Arthur Fils, Kei Nishikori, Lorenzo Musetti y Alejandro Tabilo, resultados que reforzaron su posición entre los principales nombres de la temporada.

Jódar ocupa el número 15 del ranking mundial y presenta un balance de 30 victorias y 12 derrotas durante su primera campaña como profesional.

El tenista de 19 años también ha estrenado ya su palmarés en el circuito tras conquistar el ATP 250 de Marruecos.

Moutet, un rival imprevisible

Corentin Moutet llega a la segunda ronda después de superar con claridad al húngaro Marton Fucsovics por 6-1 y 6-2.

El francés es un jugador zurdo conocido por introducir numerosos cambios de ritmo y recursos poco habituales durante los partidos, una característica que obligará a Jódar a mantener la concentración.

El encuentro permitirá comprobar también el estado físico del español, que sufrió unas ligeras molestias en la muñeca izquierda tras una caída durante la final de Washington.

Según la información disponible, esas molestias no le impedirán competir en Canadá.

Un cuadro abierto en Montreal

Las ausencias de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic dejan un cuadro con mayores posibilidades para los jugadores que llegan en buen momento.

Jódar buscará aprovechar su reciente racha para avanzar en su primer Masters 1000 de Canadá y prolongar su buena actuación durante la gira norteamericana de pista dura.