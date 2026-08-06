El Mundial de MotoGP regresa después del parón veraniego con el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará del viernes 7 al domingo 9 de agosto en el circuito de Silverstone.

La duodécima cita de la temporada llega con Jorge Martín al frente de la clasificación, aunque Marc Márquez se ha acercado peligrosamente después de imponerse en la última prueba celebrada en Alemania.

El fin de semana podrá seguirse en España a través de DAZN, plataforma que emitirá los entrenamientos, las clasificaciones, la carrera al sprint y las pruebas de Moto3, Moto2 y MotoGP.

Cuándo se disputa el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña comenzará este viernes 7 de agosto con las primeras sesiones de entrenamientos libres.

Los pilotos de MotoGP saldrán por primera vez a la pista a las 12:45 horas, mientras que la segunda sesión de la categoría reina está prevista para las 17:00 horas.

El sábado se disputarán las clasificaciones de las tres categorías y la carrera al sprint de MotoGP. El domingo quedará reservado para las carreras principales.

Horarios del viernes 7 de agosto

La actividad comenzará con los primeros entrenamientos de Moto3 a las 11:00 horas.

En MotoGP, los horarios destacados serán:

Libres 1 de MotoGP: 12:45 horas.

12:45 horas. Segunda sesión de MotoGP: 17:00 horas.

Todos los horarios corresponden a la España peninsular.

Clasificación y sprint del sábado

El sábado 8 de agosto se celebrarán los terceros entrenamientos libres, las sesiones clasificatorias y la carrera corta de MotoGP.

La parrilla de salida de la categoría reina quedará definida con la Q2, programada para las 13:15 horas.

Q2 de MotoGP: 13:15 horas.

13:15 horas. Clasificación de Moto3: 15:10 horas.

15:10 horas. Clasificación de Moto2: 16:05 horas.

16:05 horas. Carrera sprint de MotoGP: 17:00 horas.

Horarios de las carreras del domingo

El domingo 9 de agosto se disputarán las pruebas principales en Silverstone.

Warm up de MotoGP: 10:40 horas.

10:40 horas. Carrera de Moto2: 12:15 horas, a 17 vueltas.

12:15 horas, a 17 vueltas. Carrera de MotoGP: 14:00 horas, a 20 vueltas.

14:00 horas, a 20 vueltas. Carrera de Moto3: 15:30 horas, a 15 vueltas.

Los horarios podrían sufrir modificaciones por razones organizativas o meteorológicas.

Dónde ver el GP de Gran Bretaña por televisión

El Gran Premio de Gran Bretaña podrá verse en directo en España mediante DAZN, que dispone de los derechos de emisión del Mundial de MotoGP.

Los usuarios suscritos al Paquete Motor podrán acceder a todas las sesiones del fin de semana, tanto en directo como posteriormente bajo demanda.

La información facilitada no contempla una emisión gratuita y en abierto de las carreras.

Jorge Martín llega como líder del Mundial

Jorge Martín retomará la competición con una ventaja de 14 puntos sobre Ai Ogura y de 18 sobre Marc Márquez.

El piloto de Cervera llega a Silverstone después de ganar en Alemania y de reducir notablemente la diferencia durante las últimas carreras anteriores al parón.

Marco Bezzecchi se encuentra a cuatro puntos de Márquez, aunque afronta la cita después de pasar por el quirófano debido a una lesión en la clavícula. Fabio Di Giannantonio ocupa la quinta posición, a 24 puntos del liderato.

El regreso del campeonato plantea así una nueva batalla por la primera posición en uno de los circuitos más reconocibles del calendario.