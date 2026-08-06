La FIFA ha rechazado las informaciones que apuntan a una supuesta promesa de su presidente, Gianni Infantino, para que Marruecos albergue la final del Mundial 2030. El organismo ha calificado esas versiones de “falsas y engañosas” y sostiene que la sede del partido decisivo todavía no ha sido elegida.

La institución insiste en que el proceso permanece abierto y que cualquier decisión será anunciada oficialmente cuando corresponda. Por ahora, Madrid y Casablanca continúan apareciendo como las principales aspirantes para acoger la final.

La FIFA niega que Infantino haya prometido la final

La polémica comenzó después de que el diario británico The Times publicara que Infantino habría ofrecido a Marruecos la organización del último partido del torneo.

Según esa información, el presidente de la FIFA buscaría reforzar sus apoyos políticos dentro del organismo de cara a futuros procesos internos.

La FIFA respondió durante una reunión celebrada en Rabat y negó que exista una decisión tomada o una promesa formal a favor del país norteafricano.

El organismo asegura que cualquier afirmación que presente la elección de Marruecos como un hecho cerrado carece de fundamento.

España y Marruecos compiten por la sede

El Mundial 2030 será organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán varios encuentros conmemorativos por el centenario de la primera edición del campeonato.

Aunque el reparto completo de las sedes todavía debe concretarse, la elección del estadio de la final se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes del proyecto.

Marruecos aspira a celebrar el encuentro en el futuro estadio Hassan II de Casablanca, concebido como una de las grandes infraestructuras deportivas del torneo.

España, por su parte, mantiene al Santiago Bernabéu de Madrid como su principal apuesta para recibir el partido decisivo.

La RFEF dice no tener constancia de una promesa

La Real Federación Española de Fútbol también ha señalado que no dispone de información sobre un supuesto compromiso para conceder la final a Casablanca.

Desde el entorno federativo español se mantiene la confianza en que la elección se realice de acuerdo con criterios deportivos, logísticos, comerciales y organizativos.

La candidatura del Bernabéu destaca la experiencia de Madrid en grandes acontecimientos, la capacidad del estadio y las conexiones internacionales de la capital.

Casablanca, mientras tanto, confía en que su nuevo recinto y el crecimiento del fútbol marroquí refuercen sus posibilidades.

Las informaciones llegan en un momento delicado para Infantino

La controversia aparece mientras Gianni Infantino afronta críticas relacionadas con algunas decisiones comerciales de la FIFA.

Diversos dirigentes y federaciones habrían cuestionado su gestión después de la retirada de un proyecto relacionado con la venta de participaciones sobre los derechos comerciales de los Mundiales.

La estrecha relación del presidente con el fútbol africano y con las autoridades marroquíes ha alimentado las especulaciones, aunque tanto la FIFA como representantes de Marruecos rechazan que exista un acuerdo previo.

La decisión definitiva sigue pendiente

El debate continuará hasta que la FIFA anuncie oficialmente qué estadio acogerá la final del Mundial 2030.

Por el momento, ni Casablanca ni Madrid tienen garantizado el partido. Las dos candidaturas mantienen sus opciones dentro de un proceso que todavía no ha concluido.

La FIFA insiste en que cualquier anuncio se realizará en el momento oportuno y que solo entonces podrá darse por cerrada la disputa entre las ciudades aspirantes.