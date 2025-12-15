Varios informes oficiales publicados en los últimos días han encendido el debate sobre el papel de Estados Unidos en la política europea, con acusaciones de que Washington estaría impulsando, desde dentro, el auge de partidos de extrema derecha para debilitar la democracia liberal y la Unión Europea.

Uno de los documentos más controvertidos, divulgado esta semana, forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense. En él se sugiere que la Administración busca “restaurar el espíritu occidental” apoyando a formaciones euroescépticas y nativistas en países de la Unión. Según el informe, esas fuerzas servirían a intereses geopolíticos que coinciden con una visión anticuada de la civilización europea y que, a juicio de algunos expertos, erosionan los valores democráticos fundamentales.

El debate surge en un contexto ya delicado para la política del continente. La reciente evolución de ciertos partidos de extrema derecha —tanto en Alemania como en otras naciones— ha provocado tensiones internas sobre el futuro de la integración europea y la defensa de sus instituciones. La percepción de una estrategia coordinada desde Washington ha sido interpretada por críticos como una forma de “infiltración ideológica” que prioriza intereses externos sobre la cohesión europea.

Al mismo tiempo, el informe británico sobre un antiguo agente doble del IRA ha reabierto el foco sobre cómo alianzas opacas y decisiones estratégicas de inteligencia pueden poner en entredicho principios éticos, al priorizar objetivos políticos sobre la protección de vidas y valores democráticos.

Las reacciones desde Bruselas y varios gobiernos europeos han sido críticas. Funcionarios comunitarios han advertido de que externalizar el rumbo político del continente o permitir interferencias externas podría minar décadas de esfuerzos por consolidar una Europa democrática, basada en el respeto de los derechos humanos y la cooperación transatlántica tradicional. Otros analistas señalan que estas acusaciones reflejan tensiones más amplias entre aliados sobre seguridad, comercio y defensa en un mundo cada vez más competitivo.

La discusión se produce en un momento en que la propia Unión Europea enfrenta amenazas tanto externas como internas, desde la guerra en Europa del Este hasta el auge de discursos populistas y nacionalistas que han encontrado eco en algunos sectores de la población.